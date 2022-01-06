أماكن سياحية لا تفوت في طوكيو

الوكيل الإخباري - العاصمة اليابانية طوكيو هي وجهة كبيرة وحيوية. في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، ستكون قادرًا على التجول في المعابد وتناول العشاء في عدد لا يحصى من الأطباق اليابانية الشهية والتسوق في بعض أكبر مراكز التسوق وأكثرها غرابة في العالم.

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في الآتي، أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في طوكيو :

طوكيو سكاي تري



يبلغ ارتفاعه الشاهق 634 مترًا، وهو أطول برج في اليابان. يعدّ طوكيو سكاي تري واحدًا من أحدث مناطق الجذب في اليابان، وهو إنجاز هندسي جذاب خلال النهار، وأعجوبة مضيئة في الليل. إنه بمثابة موقع البث الإذاعي والتلفزيوني الرئيسي لمنطقة كانتو، ويحتوي على معرضين للمشاهدة - منصة مراقبة تيمبو ومعرض تيمبو، حيث يمكن رؤية أفق طوكيو المذهل. من الأفضل مشاهدة طوكيو في الليل من صالات العرض، حيث تنبض المدينة بالحياة. يقع مركز تسوق كبير وأكواريوم في قاعدته.

شيبويا



شيبويا هي أكبر منطقة تسوق في طوكيو. تشتهر شيبويا بكونها واحدة من أكبر التقاطعات في العالم، ولديها الكثير لتقدمه - متحف السيف الياباني والعديد من المتاجر والمجمعات حيث يمكن مشاهدة أحدث الاتجاهات. إنه مركز للشباب وثقافة البوب ويجب زيارته في أي مسار سائح إلى طوكيو. كما أنها مركز شهير للحياة الصاخبة في طوكيو.

حدائق هاماريكيو



تقع حدائق هاماريكيو عند مصب نهر سوميدا، وتتميز ببرك المياه المالحة التي تتغير مستوياتها مع المد والجزر، وبيوت الشاي الصغيرة مع إطلالة جميلة على المناظر الطبيعية والبحيرة.

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