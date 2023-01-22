الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شخص سقط داخل حفرة في عمان

الامن : ازمة المعتمرين الفلسطينيين بمدينة حجاج غور نمرين اعتيادية - صورة

امطار وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

وفاة بحادث سير في الزرقاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط

ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لـ 13.8 مليار دينار

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بحملة مداهمات في الضفة

معدل قانون الجنسية الأردنية على طاولة النواب الاثنين

السبيتان تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب الاثنين خلفاً للفايز

الأحد، 22-01-2023 04:41 م

أماكن سياحية مفضلة عند زيارة مدينة زيورخ السويسرية

211272


الوكيل الإخباري - تعتبر زيورخ أكبر مدن سويسرا كما أنها تتميز بالكثير من مقومات السياحة فهي توفر فرصًا متنوعة للتسوق وتذوق الطعام كما هي وجهة مناسبة للعوائل بسبب طبيعتها الجذابة ومناخها المريح. في الآتي، أجمل أماكن السياحة الجديرة بالزيارة في زيورخ.

اضافة اعلان

 

المتحف الوطني السويسري
يشتهر المتحف الوطني السويسري بأنه أهم مؤسسة تقدم رؤى حول التاريخ الثقافي لسويسرا، وهو مكان لا بد من زيارته عند التوجه إلى زيورخ.

 

كونستهاوس (متحف الفنون الجميلة)
كونستهاوس زيورخ هو مثال فني يعترف بعمل العديد من الفنانين البارزين في الماضي والحاضر، مثل ألبرتو جياكوميتي وبيكاسو وباكمان وكلود مونيه وإدفارد مونش، لقد ترك المتحف بصماته على المستوى الدولي لتقديم مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية بما في ذلك القديم منها والجديد.

 

بحيرة زيورخ

تقدم مناظر بانورامية للجبال الفولاذية الرمادية مع أطرافها المغطاة بالثلج عن بعد، تتوج بحيرة زيورخ كواحدة من أكبر وأجمل البحيرات في سويسرا، تمتد البحيرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة زيورخ، وهي عبارة عن نهر لينث الذي ولد من الأنهار الجليدية في جبال الألب

 

حديقة حيوانات زيورخ

تقع حديقة حيوان زيورخ وسط المساحات الخضراء المورقة للغابات الاستوائية، وهي الملاذ المثالي من الحياة الحضرية واللقاء الذي لا يُنسى مع الحياة البرية الغريبة.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
211257

نصائح السفر لكبار السن

209904

نصائح وإرشادات مهمة للاستعداد لرحلة سفر طويلة المدى

كم-تكلفة-المعيشة-في-دبي؟..-تعرف-على-تكاليف-المعيشة-والخدمات-العامة

أين تقيم في دبي بأقل التكاليف؟

210453

4 نشاطات مناسبة لكافة الأعمار عند السياحة في بودابست

208535

أطول الرحلات الجوية في العالم

208364

أهم الممنوعات في شنطة السفر أثناء التواجد على متن الطائرة

أخبار متعلقة
أجمل-الأماكن-الطبيعية-في-العالم

أماكن سياحية جاذبة لعشاق الطبيعة