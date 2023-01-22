أماكن سياحية مفضلة عند زيارة مدينة زيورخ السويسرية

الوكيل الإخباري - تعتبر زيورخ أكبر مدن سويسرا كما أنها تتميز بالكثير من مقومات السياحة فهي توفر فرصًا متنوعة للتسوق وتذوق الطعام كما هي وجهة مناسبة للعوائل بسبب طبيعتها الجذابة ومناخها المريح. في الآتي، أجمل أماكن السياحة الجديرة بالزيارة في زيورخ.



اضافة اعلان

المتحف الوطني السويسري

يشتهر المتحف الوطني السويسري بأنه أهم مؤسسة تقدم رؤى حول التاريخ الثقافي لسويسرا، وهو مكان لا بد من زيارته عند التوجه إلى زيورخ.

كونستهاوس (متحف الفنون الجميلة)

كونستهاوس زيورخ هو مثال فني يعترف بعمل العديد من الفنانين البارزين في الماضي والحاضر، مثل ألبرتو جياكوميتي وبيكاسو وباكمان وكلود مونيه وإدفارد مونش، لقد ترك المتحف بصماته على المستوى الدولي لتقديم مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية بما في ذلك القديم منها والجديد.

بحيرة زيورخ



تقدم مناظر بانورامية للجبال الفولاذية الرمادية مع أطرافها المغطاة بالثلج عن بعد، تتوج بحيرة زيورخ كواحدة من أكبر وأجمل البحيرات في سويسرا، تمتد البحيرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة زيورخ، وهي عبارة عن نهر لينث الذي ولد من الأنهار الجليدية في جبال الألب

حديقة حيوانات زيورخ

تقع حديقة حيوان زيورخ وسط المساحات الخضراء المورقة للغابات الاستوائية، وهي الملاذ المثالي من الحياة الحضرية واللقاء الذي لا يُنسى مع الحياة البرية الغريبة.



سيدتي