الوكيل الإخباري - تقع مدينة ليفربول في مقاطعة "مرزيسايد" بشمال غربي إنجلترا، وهي موطن نادي ليفربول لكرة القدم عالمي الصيت وفريق البيتلز الشهيرة التي أثرت المشهد الموسيقي في ستينيات القرن الماضي، وسبعينياته. في هذه المدينة العريقة .

اضافة اعلان

أماكن سياحية ونشاطات في ليفربول :

• نادي ليفربول لكرة القدم هو ركن من أركان المدينة؛ لذا يدرج سائحون كثيرون مناطق الاستاد الخاص بالنادي (انفيلد) على برنامجهم، في جولة تشتمل محطّاتها على غرفة تبديل ملابس الفريق المضيف وغرفة ملابس الفريق الضيف وغرفة الصحافة ونفق اللاعبين والملعب والمدرجات ومتحف النادي التفاعلي حيث تذكارات النادي التاريخيّة والكؤوس.

• على خطى البيتلز، تسير الجولة التي تستغرق ساعتين على متن الحافلة السياحية الملونة، وتنقل الركاب إلى منازل الطفولة التي نشأ فيها أعضاء الفرقة: جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينغورستار، والأماكن التي ألهمت بعضًا من أكثر أغانيهم شهرة.

• الرحلة بوساطة العبّارة في نهر المرزي جذّابة، وتسمح بمعاينة أجمل الإطلالات على واجهة ليفربول المائيّة، خلال 50 دقيقة، مع تعليقات خبراء السياحة.

• ركوب عجلة ليفربول الواقعة على واجهة "كيل وارف" البحرية، والمفتتحة في عام 2010 مغر. تضمّ العجلة 42 مقصورة مغلقة بالكامل توفر أجمل الإطلالات البانورامية على المدينة، وبالتالي هي تسمح بإطلالات مختلفة على الأماكن السياحية.

معارض ليفربول :

السائحون هواة الفنون مدعوون إلى زيارة "معرض ومتحف فيكتوريا"، الذي يحضنه مبنى من الطوب الأحمر في "جامعة ليفربول".

يعرف المعرض محليًّا باسم (V&M) ويضم مجموعات كبيرة من المنحوتات والسيراميك واللوحات علمًا أن دخول المكان يتحقق بالمجان تعرض الصالات في الطبقة الأولى من المعرض والمتحف الفن التاريخي والفنّ المعاصر، بالإضافة إلى تنظيم المعارض، بصورة دوريّة أمّا في الطبقة الثانية فيمكن للزائر استكشاف مجموعات من تراث الجامعة، في تخصّصات التاريخ العلمي والطبي والطبيعي.

المصدر - سيدتي