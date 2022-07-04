أماكن صيفية أسطورية عليك زيارتها

الوكيل الإخباري - في حين أن الكثير من المسافرين لديهم أماكنهم المفضلة لفصل الصيف، إلا أن بعض الرحلات تعتبر أسطورية، ويفضل إضافتها إلى خطط الجميع التي تجب زيارتها ولو لمرة واحدة في الحياة.

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بغض النظر عن عدد طوابع جواز السفر التي جمعتها، أو البلدان التي قمت بإلغاء تحديدها من قائمتك، هناك دائماً ركن جديد من الكرة الأرضية لاكتشافه، من الرحلات البرية إلى مغامرات القطار إلى رحلات السفاري، ضع في اعتبارك أفكار العطلة الصيفية هذه لعطلتك القادمة.

1. الاستمتاع بالحياة الإيطالية:

عندما يتعلق الأمر بالرومانسية، لا يوجد مكان يقترب من جاذبية إيطاليا، حيث إنها تجمع العديد من الصفات، على سبيل المثال: تاريخ روما، فن البندقية، الأجواء العصرية لميلانو، ساحل البحر الأبيض المتوسط الحالمة، والبيتزا بالتأكيد، وأكثر من ذلك.



2. رحلة من تشارلستون إلى سافانا

بينما يكون الجو حاراً جداً في الجنوب في فصل الصيف، ابدأ رحلتك في مدينة تشارلستون الساحلية بولاية ساوث كارولينا، حيث يمكنك التجول في الشوارع الخلابة المرصوفة بالحصى، والسير في المتنزه على طول المحيط، والتقاط الصور المُذهلة، وتناول الطعام الرائع، ثم شق طريقك إلى سافانا، حيث تقع مدينة جورجيا الساحلية على بعد حوالي ساعتين، بينما ستجد الهندسة المعمارية المماثلة وأشجار البلوط الحية المغطاة بالطحالب.

3. استكشاف كولومبيا

تواصل كولومبيا تسلق قائمة البلدان التي تجب زيارتها للمسافرين لمرة واحدة على الأقل في الحياة، وذلك لأنها تقدم دفعة قوية من الفن والثقافة، بينما تجمع قرطاجنة بين التاريخ وجاذبية شاطئ البحر. والصيف في ميديلين يقدم كوكتيل من التجارب المُدهشة، والمشي لمسافات طويلة على الجبال القريبة، والزهور الجميلة من الغابات المطيرة المحيطة.

4. التسوق في مراكش

المغرب من البلدان المتنوعة الغنية بالتاريخ والتجارب الفريدة من نوعها لإشراك حواسك، من الاطلاع على صفوف البضائع المحلية التي تصطف على جانبي الممرات المتعرجة للمدينة في مراكش، إلى ركوب الجمال في غروب الشمس إلى فقدان عدد النجوم في سماء الصحراء الكبرى، فإن رحلة الصيف تعد مغرية.

5. الاسترخاء في جامايكا

في العاصمة سانت جيمس باريش- مونتيغو باي، استمتع بدرجات الحرارة الدافئة في الصيف، مع مشاهدة اللمسات الجمالية التي يصنعها شروق وغروب الشمس على الشاطئ، وإذا كنت من هواة الغوص، فإن الأمواج المحمية في "مونتيغو باي مارين بارك"، هي أمر لا بد من تجربته.

زهرة الخليج