أمور مهمة يجب القيام بها قبل مغادرة الفندق

الوكيل الإخباري - يغادر النزلاء غرف الفنادق من دون الانتباه لضرورة القيام ببعض الأمور الهامة.

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أبرز الخطوات الضرورية لاتباعها قبل مغادرة الفندق :

التحقق من الأغراض

ينصح بضرورة التحقق من منطقة تحت السرير وخزانة الملابس، حيث أنه من الممكن نسيان بعض الأغراض الهامة والضرورية الخاصة بالنزيل والتي يصعب الحصول عليها مجددًا في حالة نسيانها في غرفة الفندق.

ترتيب السرير

ينصح بضرورة ترتيب السرير من جديد والقضاء تمامًا على الفوضى التي قد يقوم بها النزيل أثناء فترة الإقامة، فضلًا عن ترتيب المفروشات الموضوعة على السرير وإعادتها في أماكنها المخصصة.

ترك المناشف المستخدمة في الحوض

يفضل ترك كافة المناشف التي تم استخدامها في الحوض، وبالتالي هذا يعني أنها تم استعمالها وتحتاج إلى عملية التنظيف المطلوبة لها حتى لا يستعملها أحد غير النزيل في حالة عدم تنظيفها.



التخلص من الفوضى

يفضل التخلص من كافة المهملات والقمامة والأشياء المختلفة التي قد تسبب الفوضى داخل الغرفة ويكون النزيل سببًا في ذلك، حيث أنه من الضروري للغاية تنظيف الغرفة بأكملها في كافة أنحائها قبل المغادرة وترك الأشياء الأساسية يقوم بها عامل النظافة داخل الفندق كتنظيف الحمام الخاص وغير ذلك.



ترتيب الأثاث

قد يحرك النزيل الأثاث والأشياء المختلفة داخل الغرفة من مكان لمكان آخر طوال فترة الإقامة، لذا يجب ومن الضروري للغاية إعادة الأثاث إلى مكانه الأساسي مرة أخرى قبل مغادرة الغرفة، حيث قد يحدث ذلك التصرف بسبب وجود الأطفال مع النزيل.



التأكد من الحصول على الشواحن

ينصح بضرورة الحصول على الشواحن الخاصة بالنزيل قبل مغادرة غرفة الفندق والتي قد تكون خاصة بالهاتف المحمول، أو الكاميرا أو اللاب توب، لذا فمن المهم للغاية التأكد والتحقق من أخذها داخل حقيبة السفر كونها ضمن الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا.



التحقق من أدوات النظافة الخاصة بك

تعتبر فرش الأسنان وأكياس أدوات النظافة من أكثر الأشياء التي تُترك في الفنادق، إذا كان النزيل سيغادر الفندق مباشرة إلى المنزل، فمن الضروري للغاية التأكد والتحقق منها وأنها موضوعة في حقيبة السفر قبل ترك الفندق.

سيدتي

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