أمور يجب أن تعرفها قبل السفر إلى المغرب

الوكيل الإخباري - تتمتع المغرب بجمال خاص ومقومات مميزة مما يجعلها ضمن الوجهات السياحية المرغوبة لدى السياح، لذا يمكن تحديد بعض الإرشادات الخاصة والمعلومات التي يجب الاطلاع عليها قبل زيارة المغرب.

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المناخ

يتمتع المغرب بمناخ البحر الأبيض المتوسط، هذا يعني أن الطقس يمكن أن يكون حارًا جدًا، خاصة خلال أشهر الصيف، لذا ينصح بحزم الملابس الخفيفة الفضفاضة التي ستساعد على الحفاظ على برودة الجسم.



اللغة

في حين أن اللغتين العربية والبربرية هما اللغتين الرسميتين في المغرب، فإن معظم السكان يتحدثون العربية المغربية والفرنسية، قد يكون من المفيد تعلم بعض العبارات الأساسية قبل الرحلة السياحية.

الثقافة

المغرب بلد التناقضات، حيث تقترن التقاليد القديمة بوسائل الراحة الحديثة، يمكن أن تكون هذه البوتقة الملونة مبهجة وساحرة للمسافر، القليل من المعرفة بالثقافة والعادات المحلية سيقطع شوطًا طويلاً في جعل الرحلة السياحية أكثر متعة.



العملة

العملة المستخدمة في المغرب هي الدرهم المغربي، يجب تحويل الأموال إلى الدرهم، حيث قد يكون من الصعب العثور على أماكن تقبل العملات الأجنبية.

هل المغرب آمن للزيارة؟

عندما يفكر معظم الناس في المغرب ، فإنهم يتخيلون الجبال الشاهقة من الحجر الرملي والصحاري المترامية الأطراف والأسواق الصاخبة التي تبيع كل شيء من التوابل إلى السجاد اليدوي.

لكن هل هي آمنة للزيارة؟ بشكل عام، تكون المخاطر منخفضة نسبيًا، ولكن من الأفضل دائمًا أن يظل المسافر يقظًا وأن يستخدم الفطرة السليمة، تنتشر الجرائم الصغيرة والخداع في المغرب، بدءًا من أشياء مثل النشل والسرقة إلى سائقي سيارات الأجرة المزيفين والأشخاص الذين يبيعون سلعًا مقلدة.

سيدتي

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