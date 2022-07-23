أمور يجب تجنبها في المطار

الوكيل الإخباري - يفعل الكثير من المسافرين العديد من الأمور التي لا يصح القيام بها أثناء فترة الانتظار داخل صالة المطار، والتي يمكن تحديدها في عدد من النقاط والنصائح الآتية.



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لا ترتدي النظارات الشمسية الخاصة بك في الداخل

قد يفهم الناس فكرة خاطئة ويعتقدون أن المسافر هارب، ويحاول إخفاء هويته، لا يوجد شيء أسوأ من أن يكون المسافر ضحية خطأ في الهوية، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتصحيح هذا الخطأ.

لا يمكن لعائلتك مرافقتك إلى البوابة

لن يسمح رجال الأمن أحيانًا في كثير من الأحيان لأي شخص بدون بطاقة صعود إلى الطائرة أو بوابة مرور بالمرور عبر نقطة التفتيش، إذا في حالة محاولة إحضار العائلة، فسيتم إعادتهم من حيث أتوا وعدم مرافقة المسافر.

تجنب حمل زجاجة مياه من خارج بوابة الأمن إلى المطار

إنهم لا يهتمون بكثرة المواد البلاستيكية في مكبات النفايات، ولا يهتمون بإهدار المياه إنهم لا يهتمون بما إذا كانت الزجاجة لا تزال مغلقة من المصنع أم لا، يمكن الوقوف خارج الكابينة الأمنية وشرب كل الماء الذي تريده، لكن لا يجوز للمسافر إحضارها من خارج المطارومع ذلك، يمكن شراء مشروب مماثل بمجرد دخولك البوابة.



الوصول غير مستعد

لن يذهب المسافر بعيدًا إذا لم يكن مستعدًا بالوثائق المطلوبة للصعود إلى الرحلة السياحية في الواقع ، لن يكون قادرًا حتى على المرور عبر الأمن بدون بطاقة الصعود إلى الطائرة و / أو النموذج المناسب لتحديد الهوية.

عدم التعبئة استراتيجيًا

أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها عند المرور بالأمان هو تخزين العناصر التي ستحتاج إليها في مكانها الذي لا يمكن الوصول إليه بسهولة، لذا فمن الضروري الاحتفاظ ببطاقة الصعود إلى الطائرة ، وبطاقة الهوية ، وجواز السفر ، والهاتف في الجيب أو في مقصورة خارجية من الحقيبة حتى يمكن من الحصول عليها بسهولة عند الحاجة.



تغليف المواد المحظورة

قد يكون هذا أمرًا واضحًا، لكن مقلقًا من المسافرين عندما يحزمون أشياء محظورة في أمتعتهم، غالبًا عن غير قصد لا يؤدي هذا إلى إبطاء عملية الفحص للجميع فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى وقوع المسافر في بعض المشاكل الخطيرة.

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