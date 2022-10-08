أمور يجب تجنبها في المطار

الوكيل الإخباري-قد يرتكب المسافرين العديد من الأخطاء في المطارات من دون انتباه مما يتسبب بعرقلة الرحلة وضياع الوقت. وفي هذا الإطار، يقدّم "سيدتي. نت" أبرز النقاط للامتناع عن القيام بها في الرحلات المقبلة أثناء التواجد في المطارات.

اضافة اعلان

الوصول متأخرًا

قد يتسبب الوصول متأخرًا إلى المطار بتفويت الرحلة في كثير من الأحيان، مما يدفع المسافر بتحمل تكاليف إضافية إذا كان الحجز عن طريق شركة طيران ذات ميزانية منخفضة لا تعرض المبالغ المستردة للتذاكر، إضافة إلى الخطوط الأمنية بطيئة الحركة أو أي تأخيرات أخرى في المطار.

يفضل منح المسافر متسعًا من الوقت للوصول إلى المطار مع الأخذ في الاعتبار حركة المرور والتأخيرات المحتملة الأخرى؛ لذا ينصح بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من الرحلة الدولية وساعتين قبل الرحلة الداخلية.

وضع الكثير من السوائل أو المواد الهلامية أو المساحيق في حقيبة اليد

لا داعي للقلق بشأن مقص أظافر مع الأمتعة المحمولة، ما لم يكن المسافر يريد توديعهم في أمن المطار، ولكن من المهم التأكد من السوائل والمواد الهلامية المحمولة، مساحيق، لذا فمن الضروري إتباع قواعد شركة الطيران.

يجب أن تكون السوائل والمواد الهلامية في زجاجات بحجم 3.4 أونصة (100 مل) أو أقل (حسب الحجم)؛ يجب أن تتسع هذه الزجاجات في كيس بلاستيكي شفاف بسحاب؛ كما أنه يمكن الحصول على حقيبة واحدة فقط بحجم ربع جالون لكل راكب.

يفضل التحقق دائمًا من قيود السوائل والهلام والبودرة التي تحملها شركة الطيران قبل حزم الأمتعة الخاصة في الحقائب، حتى لا تتم مصادرة كريم الوقاية من الشمس أو معجون الأسنان أو عبوات الشامبو.



عدم التحقق مرتين من المطار الذي حجزته

بالطبع، إذا كان الشخص مسافرًا إلى مدينة بها أكثر من مطار، فمن الضروري التأكد من فحصه مرتين وثلاث مرات للمطار الذي تغادر منه رحلته.



سيدتي