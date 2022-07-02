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السبت، 02-07-2022 02:00 م

أنشطة ترفيهية ممتعة في جزر المالديف

المالديف


الوكيل الإخباري - هناك الكثير من الأنشطة الترفيهية المختلفة التي يمكن القيام بها في جزر المالديف، والتي يمكن تحديدها في عدد من النقاط التالية للاستفادة منها في الرحلات القادمة إلى جزر المالديف.

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الغوص
جزر المالديف هي واحدة من الوجهات الرئيسية للغوص تحت الماء على وجه الأرض، وإذا كان هناك مكان واحد يحتاج المسافر إلى تجربته، فهناك العديد من مراكز ذات الأسعار المعقولة حيث يمكنك القيام بالغطس الاستكشافي إذا لم يكن المسافر معتمدًا، أو القيام بالتسجيل في العديد من خيارات الغوص في أحد الشعاب المرجانية العديدة.
مشاهدة الدولفين
قبل غروب الشمس بقليل، يمكن البحث عن مجموعات من الدلافين، يمكن رؤية بعض الدلافين في البرية، أن الدلافين في جزر المالديف هي من أكثر الدلافين نشاطًا ومرحةً التي رأيناها على الإطلاق.

 

لقاء السكان المحليين
أثناء السير في المباني الخرسانية، يمكن التعرف على السكان المحليين داخل الوجهة السياحية، حيث أن يمكن للمسافر إقامة الكثير من العلاقات الودية والجميلة بين السكان المحليين بجزر المالديف.


ركوب الأمواج
جزر المالديف هي وجهة عالمية لركوب الأمواج، يجذب فندق أفضل راكبي الأمواج من جميع أنحاء العالم لمواجهة تحرره الرائع من الحشود، بالنسبة إلى مدمني المغامرة فإن ركوب الأمواج هو بالتأكيد أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في جزر المالديف، ويعد ركوب الأمواج يتجاوز مستوى مهارة الهواة.


زيارة المنتجع الصحي

وتعد جزر المالديف من أكثر الوجهات السياحية الرومانسية، لذا يمكن أخذ بعض الوقت لتدليل النفس، كان معظم الأشخاص الذين يزورون جزر المالديف من الأزواج والعائلات، لذا يوصي بشدة بزيارة المنتجع الصحي داخلها.

 

سيدتي 

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