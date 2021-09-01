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الأربعاء، 01-09-2021 03:56 م

أنهار سياحية تستقطب هواة المغامرات

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الوكيل الإخباري - في الرحلة السياحية، تستقطب المواقع الطبيعيّة الفئات العمريّة كافة، ومنها الأنهار التي تسمح بالاطلاع على طبيعة البلاد ونشاطاتها، كما تسمح بالمشاركة في المغامرات التي تولّد ذكريات جميلة.

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بعض الخصائص السياحية لأنهار فيردون بجنوبي فرنسا، ولي بأقصى الجنوب الصيني، ورابا بشمالي السويد، مع وعود للسائحين بقضاء أوقات ممتعة هناك، لا سيما هواة الرياضة منهم.

 

1- نهر فيردون في فرنسا
يقع نهر فيردون بجنوبي فرنسا، وتحديدًا في منطقة "ألب دي هوت بروفانس"، ويتمتع بمياه فيروزيّة أخّاذة، ويصنّف على لائحة أجمل الأنهار في أوروبا، ويجذب المغامرين لزيارته، لا سيّما متسلقي الصخور، بالإضافة إلى هواة المشي لمسافات طويلة، إذ تتعدّد الدروب المحيطة بـ"فردون" والجديرة بالاكتشاف، المسارات التي ترتفع إلى أكثر من 1500 مسار. التجديف في النهر من عوامل الجذب الشهيرة الأخرى لأنّها توفر مشاهد طبيعيّة بالجملة. إلى ذلك، تكثر النشاطات في النهر، كالقفز بالحبال وركوب الدرّاجات في الجبال والطيران المظلي.

 

2 -نهر لي في الصين
في قوانغشي، وهي مقاطعة في أقصى الجنوب الصيني، يشتهر نهر لي بالمناظر الطبيعية الجميلة التي يمكن الاطلاع عليها في جولة بوساطة القارب. هناك، يعرّف المرشدون السياحيون زائري المكان، على مجموعة منوّعة من الأقسام. ويحلو الاطلاع على طرق الصيد؛ يستخدم الصيادون المحليون طائر الغاق، الذي يغوص في الماء، ويصطاد السمك. تمتدّ الرحلة البحرية إلى 83 كيلومترًا بين قويلين ويانغشو، وتستغرق نحو أربع ساعات إلى خمس منها. إشارة إلى أن قويلين مدينة جديرة بالزيارة، فهي تتضمّن الحدائق.

3- نهر رابا في السويد
صحيحٌ أن طول نهر رابا لا يتجاوز 75 "كلم"، إلّا أنّه يضمّ أماكن رائعة منذ منبعه، وصولًا إلى بحيرة "تجاكتجاجور"، علمًا أن الجزء الأكثر شهرة من النهر هو دلتا Laitaure  عند المصب. يتدفّق النهر أيضًا عبر وادي رابا، الذي تحيط به الجبال العالية. الطبيعة البكر والمناظر الطبيعية الرائعة في المنطقة التي يشار إليها باسم "ألاسكا أوروبا" جديرة بالاستكشاف.   

 

المصدر - سيدتي

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