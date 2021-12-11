الوكيل الإخباري - تختلف أنواع الرحلات السياحية التي يمكن أن يختار من بينها المسافر حسب رغباته واهتماماته، ولكل منها مميزات مختلفة.

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في الآتي، أبرز أنواع الرحلات السياحية:

سياحة المغامرات

تتضمن سياحة المغامرات استكشاف الأماكن النائية وغير المتوقعة التي لا تخطر على عقل المسافر، وذلك من خلال الإطلاع على الثقافات الجديدة والمناظر الطبيعية المختلفة، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الأنشطة البدنية، والتي يكون من بينها:«مغامرات المشي لمسافات طويلة، ركوب الدراجات في الجبال، التزلج على الجليد».



السياحة التقليدية

تضمن هذه النوعية من الرحلات القيام بالأنشطة المعتاد القيام بها وتوفير الخدمات في الوجهات السياحية، ورؤية المعارض وزيارة الأماكن السياحية والأثرية داخل الوجهة السياحية دون القيام بأي نشاط جديد ومختلف عن الذي يتم تنفيذه في الرحلات السياحية الأخرى.

السياحة الزراعية

عادة ما تحدث السياحة الزراعية في المزارع، وبالتالي هذا يمنح المسافرون فرصة لتجربة الحياة الريفية وتناول المأكولات الأصلية من خير الطبيعة، فضلًا عن معرفة بعض المهام الزراعية المختلفة.



سياحة الولادة

تعرف سياحة الولادة أيضًا بمصطلح آخر وهو سياحة الأمومة، وتكون ممارسة السفر إلى بلد آخر للولادة فقط، لذا فأن السبب الرئيسي لهذا النوع من الرحلات الحصول على الجنسية للمولود، فضلًا عن ذلك أنها تشمل الوصول إلى التعليم العام، والرعاية الصحية ورعاية الوالدين.



سياحة الأعمال

تتضمن سياحة الأعمال السفر إلى وجهة بعيدة عن المنزل، وهو نوع من السفر لأغراض مهنية وليست لأغراض شخصية، كما أن بعض أنواع سياحة الأعمال هي السفر التحفيزي، والمعارض، والمعارض التجارية، والمؤتمرات، والاجتماعات.



رحلة التخييم

التخييم هو عبارة عن نشاط خارجي يتضمن المبيت في خيمة أو سيارة ترفيهية، حيث يتم قضاء ليلة واحدة على الأقل، كما أن هناك نوع آخر من التخييم ويكون في الخيام فضلًا عن توفير حقائب الظهر والمستلزمات الضرورية التي يمكن الاستعانة بها طوال فترة التخييم.

المصدر - سيدتي

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