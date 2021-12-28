أهم اكتشافات أثرية رائعة في العام 2021

الوكيل الإخباري - وعلى الرغم من كل المشاكل المرتبطة بـ"كوفيد-19" المستمر، توصل العلماء إلى العديد من الاكتشافات، حيث يكشف موقع "لايف ساينس" عن بعض من أفضل قصص التاريخ والآثار لعام 2021.

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جيوغليف هائل فى الهند

عثر على جيوغليف ضخم، ربما يكون الأكبر في العالم، في صحراء Thar في الهند، يغطي مساحة حوالي 51 فدانا (20.8 هكتارا) بالقرب من حدود الهند مع باكستان، ويتكون من عدة لولبيات وخط ثعبان يتحرك ذهابا وإيابا.

المدينة الذهبية المفقودة

اكتشف علماء الآثار "المدينة الذهبية المفقودة" بالقرب من الأقصر (طيبة القديمة) في مصر، وعُرفت المدينة باسم "صعود آتون"، حيث أسسها الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم بين عامي 1391 و1353 قبل الميلاد.

أقدم خريطة في أوروبا

وجد الباحثون أن سلسلة من النقوش على لوح حجري عمره 4000 عام في فرنسا، هي في الواقع أقدم خريطة في أوروبا. وقال الباحثون إن اللوح يحتوي على سلسلة من الخطوط التي تمثل نهر أوديت والوادي المحيط به في غرب فرنسا - تبلغ مساحتها حوالي 18.6 ميلا في 13 ميلا (30 كيلومترا في 21 كيلومترا)، وعثر على اللوح الحجري بالفعل في عام 1900.

تعانق العشاق القدامى

منذ حوالي 1500 عام، دُفن زوجان معا في عناق حميمي، وعندما وجد علماء الآثار رفاتهما، كان احتضانهما لا يزال سليما على الرغم من مرور الوقت وقال الباحث الرئيسي في الدراسة كيان وانغ، الأستاذ المشارك في قسم العلوم الطبية الحيوية في كلية طب الأسنان في Texas A&M، لـ "لايف ساينس" في بريد الكتروني: "هذا هو أول زوجين يعثر عليهما في حالة عناق، على هذا النحو، في أي مكان وفي أي وقت في الصين"، وكان الرجل يتراوح بين 29 و35 عاما، وأصيب ببعض الإصابات، بما في ذلك كسر في ذراعه وإصبع مفقود في يده اليمنى.

الديار

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