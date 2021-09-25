أهم الاسواق الشعبية في السعودية

الوكيل الإخباري - على الرغم من تنوع "المولات" ومراكز التسوق الفاخرة والحديثة إلا أن الأسواق الشعبية مازالت تفرض حضورها على الخارطة الشرائية لبعض أفراد المجتمع والتي تكون في غالبها مناسبة ورخيصة مقارنه بغيرها من الأسواق لهذا تجد أن أغلب السياح في المملكة العربية السعودية.

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يتجهون للتبضع من أسواق جدة تحديداً لذلك ان كنت تبحث عن أماكن لشراء الهدايا التذكارية أو تقوم بترشيد ميزانية المنزل ينصح بقصد على هذه الأسواق فهي توفر كل ما تحتاجه الأسرة من (ملابس- أحذية- أدوات منزلية- مواد غذائية.

أهم الأسواق الشعبيه ومحببه لدى السياح بجدة :

سوق الخاسكية وباب شريف

يضم عدداً كبيراً من المحلات والبسطات والمطاعم والمقاهي الشعبية حيث أن بعض زواره لا يأتون للتبضع فحسب وإنما أيضاً للتنزه نظراً لأنه من أبرز معالم عروس البحر الأحمر التي يقصدها المتنزهون خاصة من المقيمين والحجاج والمعتمرين إذ يوفر لهم المشغولات الذهبية والإلكترونيات والملابس والعطور والبخور والهدايا بأسعار مناسبة.

- الموقع: البلد يقع خلف دار الشيخ محمد نصيف جنوب غربي شارع قابل.

سوق الكندرة

يضم العديد من المحلات وسوق اليمامة الخاص بفساتين الافراح والسهرات والأقمشة كما يضم سوق الصاغة الذي يعتبر من أكبر مراكز بيع وشراء المعادن الثمينة في المنطقة، وذو نشاط كبير في بيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة والفضة لا سيما في مواسم رمضان والحج والعمرة.

- الموقع: جدة- حي الكندره.

سوق البدو

من أفضل الأسواق الشعبية والتاريخية في جدة يضم العديد من المحلات المتخصصة في بيع الملابس التراثية والأقمشة بكل أنواعها والبراقع والبهارات والشاي بأنواعه والأثاث والكريستال فضلا عن توافر المطاعم والمقاهي الشعبية إلى جانب ملاهي للأطفال.

- العنوان: جدة – باب مكة.

المصدر - سيدتي

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