السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعلن موعد إنتاج أول لقاح لكورونا

رئيس وزراء الهند: كورونا لقن العالم درسا

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

السبت، 25-09-2021 04:08 م

أهم الاسواق الشعبية في السعودية

main_480


الوكيل الإخباري - على الرغم من تنوع "المولات" ومراكز التسوق الفاخرة والحديثة إلا أن الأسواق الشعبية مازالت تفرض حضورها على الخارطة الشرائية لبعض أفراد المجتمع والتي تكون في غالبها مناسبة ورخيصة مقارنه بغيرها من الأسواق لهذا تجد أن أغلب السياح في المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان

 

يتجهون للتبضع من أسواق جدة تحديداً لذلك ان كنت تبحث عن أماكن لشراء الهدايا التذكارية أو تقوم بترشيد ميزانية المنزل ينصح بقصد على هذه الأسواق فهي توفر كل ما تحتاجه الأسرة من (ملابس- أحذية- أدوات منزلية- مواد غذائية.

 

أهم الأسواق الشعبيه ومحببه لدى السياح بجدة :

 

سوق الخاسكية وباب شريف

يضم عدداً كبيراً من المحلات والبسطات والمطاعم والمقاهي الشعبية حيث أن بعض زواره لا يأتون للتبضع فحسب وإنما أيضاً للتنزه نظراً لأنه من أبرز معالم عروس البحر الأحمر التي يقصدها المتنزهون خاصة من المقيمين والحجاج والمعتمرين إذ يوفر لهم المشغولات الذهبية والإلكترونيات والملابس والعطور والبخور والهدايا بأسعار مناسبة.
- الموقع: البلد يقع خلف دار الشيخ محمد نصيف جنوب غربي شارع قابل.

 

سوق الكندرة

يضم العديد من المحلات وسوق اليمامة الخاص بفساتين الافراح والسهرات والأقمشة كما يضم سوق الصاغة الذي يعتبر من أكبر مراكز بيع وشراء المعادن الثمينة في المنطقة، وذو نشاط كبير في بيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة والفضة لا سيما في مواسم رمضان والحج والعمرة.

- الموقع: جدة- حي الكندره.

 

سوق البدو

من أفضل الأسواق الشعبية والتاريخية في جدة يضم العديد من المحلات المتخصصة في بيع الملابس التراثية والأقمشة بكل أنواعها والبراقع والبهارات والشاي بأنواعه والأثاث والكريستال فضلا عن توافر المطاعم والمقاهي الشعبية إلى جانب ملاهي للأطفال.
- العنوان: جدة – باب مكة.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
3162

أفضل الأماكن السياحية في مونبلييه

astonishing-view-of-popular-travel-destination-mou-D7ZUR9Y_0

أبرز النصائح عند السفر في فصل الخريف

شواطئ-المملكة-العربية-السعودية

معالم سياحية جديرة بالزيارة في اليوم الوطني السعودي

2743

4 فوائد لتأمين السفر

16-08-08_01-00-37-5

نصائح لتنظيم رحلة ممتعة

ISS031-E-670202-1400x850_476081_highres

الهيمالايا من الأعلى.. قمم العالم من الفضاء

أخبار متعلقة
Doc-P-864211-637673348960486650

اكتشاف مفاجئ للعلماء بشأن منحوتات عثر عليها في السعو دية

بحيرة-دومة-الجندل1-e1556954214703

أشهر البحيرات في المملكة العربية السعودية

9_2

أكبر مهرجان للتمور في السعودية - صور

السعودية-تشارك-في-منتدى-البرلمان-الإلكتروني

دليل فعاليات صيف السعودية لعشاق المغامرات والترفيه