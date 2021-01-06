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الأربعاء، 06-01-2021 11:18 ص

أهم الاماكن السياحية في بادن بادن الالمانية

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الوكيل الإخباري _ تعد مدينة بادن بادن من اروع الاماكن السياحية في المانيا التي يقوم العديد من السائحين بزيارتها، وذلك لأن المدينة التي كانت من قبل تعتبر عاصمة كولونيا وواحدة من اهم مدن المانيا وأوروبا تتمتع بجمال طبيعي ساحر ومميز ، كما ويوجد فيها عدد كبير من المعالم التاريخية والمتاحف الفريدة.

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تعرف على اهم الاماكن السياحية في بادن بادن :

 

بحيرة موملسي

تعد بحيرة موملسي  واحدة من أجمل أماكن السياحة في بادن بادن فهي بحيرة جميلة تقع في الغابة السوداء وتعد البحيرة من أكثر الاماكن السياحية في المانيا جذبأ للسياح العرب والأجانب.

 

قلعة برغ هاهونبادن

تعتبر قلعة برغ هاهونبادن من أجمل الأماكن السياحية في ألمانيا التي تجذب السيّاح من كل مكان، وتمثل هذه القلعة فرصة رائعة لاكتشاف التاريخ في المدينة، وتعد مكانا مناسبا لممارسة هواية المشي لمسافات طويلة ومشاهدة الآثار التاريخية القديمة، تقع القلعة في أعلى الجبل على بعد 2.8 كيلومتر من مركز المدينة.

 

متحف فابرجيه

يحتوي متحف فابرجيه على 700 قطعة اثرية قديمة وفريدة تم تأسيس المتحف عام 1960 وتم تطويره شيء فشيء حتى اصبح من اشهر المتاحف واماكن السياحة في المانيا.

 

حديقة الزهور

تعد حديقة الزهور واحدة من أجمل الأماكن السياحية التي يقصدها السيّاح لقضاء أوقات ممتعة فيها، فهي تضم ما يقارب 400 نوع مختلف من الزهور الجميلة، ويعود تاريخ هذه الحديقة إلى 1909-1912م.

 

 

المصدر : traveltalez



 




 

 


 

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