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السبت، 03-09-2022 04:06 م

أهم الجزر التي يمكنك زيارتها في كوك

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الوكيل الإخباري - مجموعةُ جزرٍ ساحرةٍ تنتشر على مساحة شاسعة في جنوبي المحيط الهادئ، بحيراتها فيروزية شفافة، قممها بركانية، وشواطئها الرائعة مليئة بالنخيل. وعلى الرغم من بعد «جزر كوك»، فإنها تستحق المغامرة والزيارة، فهي من أجمل الجزر في العالم ذات الطبيعة الساحرة التي تجذب أنظار السياح إليها؛ حيث تتيح الكثير من الأنشطة لمحبي المغامرة، مثل: الغطس، والتجديف، وتسلق الجبال.

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جزيرة إيتوكي لاجون:
انطلق في رحلة بحرية إلى إيتوكي لاجون، واسترخِ على الشاطئ، وتمتع بجمال مياهه الصافية، ويمكنك هناك التجديف بالكاياك، واستكشاف بعض الجزر القريبة من المنطقة. وتوفر جزيرة ماينا الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من البحيرة فرصاً رائعة للغطس وصيد الأسماك.


التنزه على شاطئ موري:
يعدّ شاطئ موري على الساحل الجنوبي الشرقي لراروتونغا، أحد أكثر الشواطئ شهرة وخلابة في راروتونغا؛ إذ يُتيح للسائحين فرصة مشاهدة الأسماك الاستوائية، وتناول الطعام في أحد المنتجعات والمطاعم في المنطقة.


شاطئ تيتيكافيكا:
أما شاطئ تيتيكافيكا فهو من أفضل معالم السياحة في جزر كوك للسباحة والغطس، واستكشاف الأسماك الاستوائية، والتجديف بالكاياك.

 

التنزّه عبر الجزر إلى تي روا مانجا:
من أبرز أنشطة السياحة في جزر كوك، التنزه عبر الجزر إلى تي روا مانجا؛ لاستكشاف المناظر الطبيعية، ويمكنك كذلك تسلق الجبال، والاستمتاع بإطلالات جميلة على الساحل والغابات المحيطة.

 

سيدتي

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