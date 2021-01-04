أهم المدن السياحية في أرمينيا

الوكيل الإخباري _ تتميز جمهورية أرمينيا بموقعها الفريد في منطقة القوقاز حيث تحظى بالطبيعة الخلابة بمشاهد الجبال والبراكين والمحميات الطبيعية وتتألق بتراث وثقافة متفردة تضم عدة أعراق وأديان.

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تقع أرمينيا عند مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا ، وهي بلد غني بالتاريخ والتراث الثقافي وفن الطهو والمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة. وتعد أرمينيا من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من السائحين حول العالم بفضل مقوماتها السياحية الرائعة والمناخ الملائم معظم أيام السنة بالإضافة الى الأسعار الملائمة للميزانيات المتوسطة ، اليك ابرز المدن السياحية في أرمينيا :

السياحة في يريفان

يظهر التراث الثقافي الغني لأرمينيا في كل مكان تنظر إليه ، لا سيما في عاصمة البلاد المذهلة يريفان، معظم المباني ذات الطراز المعماري السوفيتي المبكر ، وتستضيف المدينة أيضًا زوجًا من عجائب ما بعد الحداثة على نطاق واسع.



يشار إلى يريفان أحيانًا باسم “المدينة الوردية” بسبب اللون الوردي لأحجار التوف المستخدمة في بناء المباني. عاصمة أرمينيا هي موطن لعدد من المعارض الفنية التي تعرض أعمال الفنانين المحليين الموهوبين ، بالإضافة إلى متاحف التاريخ والثقافة التي يجب زيارتها.





السياحة في غوريس

غوريس هي واحدة من أكثر المدن سحراً في جنوب أرمينيا وتقع على الطريق إلى Nagorno Karabagh. تقع المدينة نفسها على طول نهر وتحيط بها الجبال الخضراء المورقة.



ما يميزها عن غيرها من المدن هو التكوينات الصخرية الأخاذة على أطراف غوريس. يمكن للزوار أيضًا التوجه إلى قرية الكهف القديمة القريبة المسماة Old Khndzoresk.

السياحة في كابان

كابان ، أكبر مدينة في سيونيك ، هي المدينة المثالية للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للجبال العالية والوديان الجميلة واستنشاق الهواء النقي. يأتي الاسم نفسه من “kapel” ، بمعنى القفل ، مشيرًا إلى سلاسل الجبال المتشابكة المتقاربة في كابان.

السياحة في جرموك

جرموك هي مدينة صغيرة مريحة تشتهر بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة ومياهها المعدنية العلاجية. يأتي العديد من زوار جيرموك لأغراض العلاج الصحي ، مما يجعلها المدينة الأولى في المنتجعات الصحية.





المصدر : traveltalez







