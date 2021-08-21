أهم المدن السياحية في اليابان

الوكيل الإخباري - تعد زيارة اليابان مغامرة لا تُنسى تفتخر بقائمة لا حصر لها من أفضل الأماكن السياحية، والنشاطات الممتعة التي يمكنك القيام بها، والنقاط المثيرة للاهتمام لاستكشافها، فإن قضاء عطلة في اليابان يعد بالتأكيد استثمارًا رائعًا للوقت والمال.

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سابورو

تُعرف سابورو بأنها أكبر مدينة في هوكايدو ويبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في حين أنها تلعب دورًا كمركز سياسي واقتصادي، فإنها تضم أيضًا مجموعة من مناطق الجذب السياحي والمواقع الشهيرة التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم يعد برج الساعة في سابورو معلمًا بارزًا يعود تاريخه إلى 130 عامًا، وقد تم تحديده كممتلكات ثقافية وطنية مهمة.

يشير غوريأوكاكو إلى موقع تاريخي يضم حصنًا على شكل نجمة يقع في حديقة هادئة تُعرف باسم بقعة مشاهدة أزهار الكرز الشهيرة في الربيع سوسوكينو هي منطقة شرب نابضة بالحياة تقدم مجموعة من التجارب الترفيهية مهرجان سابورو للثلج هو مهرجان سنوي رمزي يقام في فبراير ويسحر الزوار بمعارض لا تصدق من المنحوتات الجليدية! لا تنس تجربة المأكولات البحرية الطازجة والتخصصات المحلية.

نيكو

نيكو مدينة هادئة تقع في الجزء الشمالي الغربي من محافظة توتشيغي من طوكيو، يمكن الوصول إليها في غضون ساعتين تقريبًا بالقطار، مما يجعلها وجهة مثالية لرحلات نهاية الأسبوع فهي موطن لـ توشوغو، وهو ضريح شنتو مشهور عالميًا مخصصًا لتوكوغاوا إياسو كان أول شوغون من توكوغاوا شوغونيت الذي حكم البلد بأكمله لمدة 260 عامًا من بداية القرن السابع عشر يعود تاريخ إنشاء الضريح الأصلي إلى عام 1617، وقد زاره العديد من السياح كهيكل رمزي مدرج في موقع التراث العالمي لليونسكو إلى جانب المواقع التاريخية الأخرى في منطقة نيكو يمكنك استكشاف أراضي الضريح المقدس المليئة بالمباني الرائعة، بما في ذلك 8 كنز وطني و34 خاصية ثقافية مهمة، شلال كيجون هي بقعة شهيرة أخرى تقدم تجربة منعشة في الطبيعة مع مشهد مثير للإعجاب تم إنشاؤه بواسطة الشلال الجميل والمناطق المحيطة به.

أوساكا دوتونبوري

تشتهر أوساكا بأنها ثاني أكبر مدينة في اليابان، وهي تنتظرك بأجواء مفعمة بالحيوية فريدة من نوعها لمنطقة كانساي والتي تختلف تمامًا عما يمكنك تجربته في طوكيو! يشير دوتونبوري إلى منطقة وسط المدينة النابضة بالحياة مع العديد من المتاجر والمطاعم والمواقع الترفيهية Ebisubashi هو جسر رمزي فوق قناة دوتونبوري وهو مكان مثالي لالتقاط صور لا تُنسى مع لافتة عملاقة تُعرف باسم Guriko Sign



المصدر - سيدتي







