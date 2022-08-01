أهم المستلزمات الأساسية لرحلات المغامرات

الوكيل الإخباري - تحتاج رحلات المغامرات إلى تحضير وتجهيز عدد من الأدوات والمستلزمات التي يكون أي مسافر في حاجة لها أثناء فترة الرحلة، والتي يمكن تحديد عدد منها في مجموعة من النقاط الآتية.



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إعداد قائمة رئيسية

قبل الرحلة بأيام قليلة، ينصح بضرورة البدء بوضع قائمة على الورق أو الهاتف، ويتم كتابة العناصر المطلوبة، من بينها: جواز السفر، والخرائط، والنظارات الشمسية، والقبعة، وبلسم الشفاه، وزجاجة الماء.

طباعة الوثائق الشخصية والهوية

ينصح بضرورة طباعة جميع المستندات المهمة للرحلة، بما في ذلك حجوزات الفنادق ومعلومات تأجير السيارات والاتجاهات وأي جهات اتصال، (لا ينصح الاعتماد فقط على النسخ الرقمية الموجودة على الهاتف)، بالإضافة إلى ذلك من المهم عمل نسخة من جواز السفر والقيام بتخزينه في جزء مختلف من الأمتعة عن جواز السفر الحقيقي؛ في أسوأ الظروف الطارئة، سيكون هناك نسخة احتياطية.

المحفظة

قبل المغادرة من الضروري اخذ جميع بطاقات الائتمان والبطاقات الشخصية من المحفظة، ووضعها على طاولة، والتقاط صورة منها سيكون في هذا التوقيت هناك نسخ من سجل رقمي احتياطي في حالة فقد المحفظة على الطريق.



حزم أقل

تعد تعبئة الملابس المفرطة انتهاكًا كبيرًا لسفر المغامرة وغير مرحب نهائيًا بحزم الكثير من الملابس التي قد تبدو غير ضرورية في هذه النوعية من الرحلات، لذا فمن الضروري وضع الاحتياجات فقط في حقيبة السفر من الأمتعة الضرورية والتي لا تكون كثيرة للغاية.



ملابس متعددة الأيام

ينصح بضرورة اصطحاب الملابس التي يمكن ارتدائها أكثر من يوم أثناء السفر في الرحلات الخاصة بالمغامرات، والتي لا تحتاج إلى عملية الغسيل المستمرة.



معدات المغامرة

توجد الكثير من المعدات والأدوات التي قد يحتاج إليها المسافر في رحلات المغامرة أثناء السفر، والتي يكون من بينها:«سترة المطر، كشافات، زجاجة ماء، بوصلة، ملابس السباحة، كيس جاف مقاوم للماء، غطاء الرأس».



حقيبة أمتعة

ينصح بتوفير حقيبة أمتعة ضرورية يقوم المسافر باستخدامها باستمرار خلال فترة الرحلة أثناء التجول أو الاستكشاف وغير ذلك حيث يتم وضع داخلها الاحتياجات الضرورية التي يريدها المسافر طول الرحلة السياحية.



التحقق من الطقس

ينصح بضرورة التأكد والتحقق من حالات الطقس، وبالتالي هذا يساعد المسافر في حزم الملابس المناسبة للطقس، بما في ذلك سترات المطر، لذا فمن المهم التحقق من توقعات الطقس خاصة في الصحراء أو المرتفعات.

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