الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

المجلس القضائي ينفي حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

الإدارة المحلية تدعو إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت

تراجع أسعار الذهب عالميا

الضمان توقف خدماتها على موقعها الإلكتروني لمدة ساعة واحدة فقط يوم الجمعة

حركة مينائية نشطة في موانئ العقبة

البحوث الزراعية ينفذ برنامجاً تدريبياً حول تقنيات الري الحديثة

وزير البيئة يتفقد مناطق صناعية ومكب الأكيدر

تحذير من السفارة القطرية في الأردن

وزير التربية يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

الخميس، 03-06-2021 02:39 م

أهم المعلومات و الاماكن السياحية في جزر البهاما - صور

6478212-1203599177


الوكيل الإخباري - جزر البهاما مفتوحة حالياً للمسافرين، الذين ليس لديهم متطلبات الحجر الصحي (على الرغم من أن الأشخاص غير الملقحين سيحتاجون إلى إجراء اختبار "كوفيد 19" عند الدخول).

اضافة اعلان

تقع هذه البقعة الاستوائية على بعد 80 كيلومترًا من فلوريدا، وتضم 700 جزيرة وأكثر من 2000 جزيرة صغيرة منتشرة عبر المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.


كانت الجزر ذات يوم ملاذًا للقراصنة، وأصبحت اليوم ملعباً للأثرياء والمشاهير وهواة الصيد على مستوى عالمي وركوب القوارب والغوص والإبحار. عند السفر إلى جزر البهاما، لا يمكمن تفويت زيارة الأماكن السياحية الآتية.

 

جزيرة أتلانتس باراديس



يسيطر هذا المنتجع المليء بالحيوية على أفق جزيرة "باراديس"، ويعيد إنشاء أسطورة "أتلانتس"، وذلك في فندق فاخر ومجمع ترفيهي و"أكواريوم" وحديقة مائية... إنه أحد أفضل المنتجعات في جزر البهاما. هناك، يحصل النزلاء على دخول بالمجان إلى مدينة "أكوافنتشر" التي تبلغ مساحتها 141 فدّاناً. يعد قضاء يوم في هذا المكان المائي غريب الأطوار أحد أشهر النشاطات التي يمكن القيام بها في الجزيرة؛ انطلق في المنزلقات عالية السرعة مثل Leap of Faith، أو اسبح في أكثر من 20 منطقة سباحة، أو استلقي على طول Lazy River Ride.

 

ناسو



واحدة من أكثر موانئ السفن السياحية شهرة في منطقة البحر الكاريبي، "ناسو"، التي لا تزال قادرة على جذب الزائرين إلى الرمال البيض لشاطئ "كيبل"، وإلى استكشاف المحلات التجارية والمطاعم والمتاحف والمباني الاستعمارية الملونة في وسط المدينة و"باي ستريت" وشراء الهدايا التذكارية في سوق "ناسو سترو".
على بعد رحلة قصيرة بالطوف من "ناسو"، يمكن لعشاق الحيوانات مواجهة الدلافين في رحلة ليوم واحد إلى جزيرة "بلو لاجون". إلى ذلك، تعد حدائق "أرداسترا" وحديقة الحيوانات ومركز الحفظ أمكنة ممتعة للزيارة من قبل العائلات، مع التعرّف إلى الأنواع المهددة بالانقراض وسط أربعة أفدنة من الحدائق الاستوائية.

 

جزيرة هاربور



تقع جزيرة "بريتي هاربور" شمال شرقي "إليوثيرا"، وهي كانت لفترة طويلة ملاذًا للأثرياء والمشاهير؛ يعرفها السكان المحليون باسم "بريلاند"، وهي واحدة من أقدم المستوطنات في جزر الباهاما، فضلاً عن موقع أول برلمان لجزر البهاما.
استقر الموالون الإنجليز هنا في القرن الثامن عشر، وأكواخهم الريفية اللطيفة الملونة بألوان الباستيل تستحضر حقبة ماضية في بلدة "دنمور" حيث تسود عربات الجولف في الشوارع الضيقة.
لكن جزيرة "هاربور" تقدم أكثر من منازل ريفية لطيفة وتاريخ غني؛ تعد شواطئها ذات الرمال الوردية الخلابة من بين أجمل الشواطئ في منطقة البحر الكاريبي، ومنتجعاتها الأنيقة تجذب المسافرين المميزين من جميع أنحاء العالم. تشتمل الأنشطة الشعبية التي يمكنك القيام بها هناك على: الغوص وصيد السمك والسباحة

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممم

وزير مصري يعلق على عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة

السياحه-في-السعودية-1

اليكم ابرز المدن السياحية في السعودية

مطار

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وألمانيا

روسيا

روسيا: استئناف الرحلات الجوية العارضة لمنتجعات مصر

12-الأسواق-الشعبية-الأكثر-شهرة-في-العالم

تعرف على أكبر الأسواق الذي تم إعادة فتحها بالعالم - صور

تركش

الكشف عن خسائر السياحة التركية بسبب توقف الرحلات

أخبار متعلقة
طفل-3

كيف تحافظ على هدوء طفلك على متن الطائرة؟

حجز فندق عبر الانترنت

تعليمات حجز فندق عبر الانترنت

duy-pham-704498-unsplash

طرق مدهشة للتخطيط للسفر مع الاصدقاء

السعودية

السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج يوم غد

سعودية

الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها في 43 وجهة دولية

طيران

دولة خليجية تبدأ تجربة جواز سفر كورونا لرحلات الطيران الدولية