أهم المعلومات و الاماكن السياحية في جزر البهاما - صور

الوكيل الإخباري - جزر البهاما مفتوحة حالياً للمسافرين، الذين ليس لديهم متطلبات الحجر الصحي (على الرغم من أن الأشخاص غير الملقحين سيحتاجون إلى إجراء اختبار "كوفيد 19" عند الدخول).

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تقع هذه البقعة الاستوائية على بعد 80 كيلومترًا من فلوريدا، وتضم 700 جزيرة وأكثر من 2000 جزيرة صغيرة منتشرة عبر المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.



كانت الجزر ذات يوم ملاذًا للقراصنة، وأصبحت اليوم ملعباً للأثرياء والمشاهير وهواة الصيد على مستوى عالمي وركوب القوارب والغوص والإبحار. عند السفر إلى جزر البهاما، لا يمكمن تفويت زيارة الأماكن السياحية الآتية.

جزيرة أتلانتس باراديس





يسيطر هذا المنتجع المليء بالحيوية على أفق جزيرة "باراديس"، ويعيد إنشاء أسطورة "أتلانتس"، وذلك في فندق فاخر ومجمع ترفيهي و"أكواريوم" وحديقة مائية... إنه أحد أفضل المنتجعات في جزر البهاما. هناك، يحصل النزلاء على دخول بالمجان إلى مدينة "أكوافنتشر" التي تبلغ مساحتها 141 فدّاناً. يعد قضاء يوم في هذا المكان المائي غريب الأطوار أحد أشهر النشاطات التي يمكن القيام بها في الجزيرة؛ انطلق في المنزلقات عالية السرعة مثل Leap of Faith، أو اسبح في أكثر من 20 منطقة سباحة، أو استلقي على طول Lazy River Ride.

ناسو





واحدة من أكثر موانئ السفن السياحية شهرة في منطقة البحر الكاريبي، "ناسو"، التي لا تزال قادرة على جذب الزائرين إلى الرمال البيض لشاطئ "كيبل"، وإلى استكشاف المحلات التجارية والمطاعم والمتاحف والمباني الاستعمارية الملونة في وسط المدينة و"باي ستريت" وشراء الهدايا التذكارية في سوق "ناسو سترو".

على بعد رحلة قصيرة بالطوف من "ناسو"، يمكن لعشاق الحيوانات مواجهة الدلافين في رحلة ليوم واحد إلى جزيرة "بلو لاجون". إلى ذلك، تعد حدائق "أرداسترا" وحديقة الحيوانات ومركز الحفظ أمكنة ممتعة للزيارة من قبل العائلات، مع التعرّف إلى الأنواع المهددة بالانقراض وسط أربعة أفدنة من الحدائق الاستوائية.

جزيرة هاربور





تقع جزيرة "بريتي هاربور" شمال شرقي "إليوثيرا"، وهي كانت لفترة طويلة ملاذًا للأثرياء والمشاهير؛ يعرفها السكان المحليون باسم "بريلاند"، وهي واحدة من أقدم المستوطنات في جزر الباهاما، فضلاً عن موقع أول برلمان لجزر البهاما.

استقر الموالون الإنجليز هنا في القرن الثامن عشر، وأكواخهم الريفية اللطيفة الملونة بألوان الباستيل تستحضر حقبة ماضية في بلدة "دنمور" حيث تسود عربات الجولف في الشوارع الضيقة.

لكن جزيرة "هاربور" تقدم أكثر من منازل ريفية لطيفة وتاريخ غني؛ تعد شواطئها ذات الرمال الوردية الخلابة من بين أجمل الشواطئ في منطقة البحر الكاريبي، ومنتجعاتها الأنيقة تجذب المسافرين المميزين من جميع أنحاء العالم. تشتمل الأنشطة الشعبية التي يمكنك القيام بها هناك على: الغوص وصيد السمك والسباحة

المصدر - سيدتي