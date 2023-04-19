أهم النصائح للسفر مع عائلتكِ في عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري - الاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك من أمتع الأنشطة للأسرة بأكملها، حيث ينطلق الجميع للاحتفال بأيام لن تتكرر كثيراً في العام، وتحمل معها الكثير من البهجة والسعيدة، لذلك يفضل البعض السفر إلى مناطق سياحية جديدة من أجل الترفيه والاستكشاف والمغامرة.

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إذا كنتِ قد قررتِ اصطحاب عائلتكِ في رحلة ممتعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، فعليكِ الاهتمام ببعض النصائح التي تساعدكِ في قضاء إجازة سعيدة وممتعة، تابعي معنا لتتعرفي عليها.

نصائح لرحلة سياحية مبهجة في عيد الفطر:



1. اختيار وجهة مناسبة:

السفر مع عائلتكِ يحتاج إلى المزيد من الترتيبات والاختيارات الأفضل للجميع، فما يناسبكِ بمفردكِ، بالتأكيد لا يناسب الأطفال الصغار، لذلك عليكِ معرفة أبرز الوجهات المثالية للأسر والعائلات، والاختيار من بينها، وعادة تضم أنشطة ممتعة ومغامرات مثيرة وألعاباً مثالية للأطفال.



2. تجنب المناطق المزدحمة:

عادة تكون جميع الوجهات السياحية في عطلة عيد الفطر مزدحمة، لكن يجب عليكِ الانتباه عند اختيار وجهتكِ، خاصة إذا كان لديكِ أطفال صغار السن، لتجنب إصابتهم بالأمراض التنفسية، أو فقدانهم في الزحام.



3. تحضير الحقائب:

في رحلتكِ مع العائلة، تحتاجين إلى تحضيرات عديدة، من بينها تحضير حقائب السفر، التي تضم جميع أغراض الأطفال الضرورية، مثل الملابس الأساسية والأخرى الإضافية، مع الألعاب والكتب التي تبقيهم مشغولين، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة سهلة الحمل، لتكون مناسبة أثناء ساعات السفر أو الانتظار في المطار، وكذلك الأدوية الخاصة بالجميع، سواء الأطفال أو الكبار، مثل: أدوية البرد، والمضادات الحيوية، والمسكنات، وغيرها.



4 . الالتزام بمواعيد وسائل النقل:

إذا كنتِ مسافرة باستخدام الطائرة أو الحافلات، فعليكِ الالتزام بالتوجه إلى المطار أو المحطات في الوقت المناسب، ويفضل أن يكون مبكراً لضمان الوصول إلى المقاعد في الوقت المناسب قبل الإقلاع.

5. الحجز المبكر:

يعد الحجز مبكراً من أساسيات السفر في عطلة عيد الفطر، نظراً للازدحام وسفر الجميع في نفس الوقت، وقد تكون تذاكر الطيران نافدة، أو أماكن الإقامة في الفندق أو حتى الوجهات الترفيهية والمطاعم، لذا عليكِ محاولة تأمين أكبر قدر ممكن من الوجهات التي من المتوقع زيارتها أثناء الرحلة.



6. الاهتمام بفعاليات الأطفال:

بالنسبة للأطفال، العيد يعني المرح والانطلاق، لذلك عليكِ اختيار الوجهات التي تضم أنشطة وفعاليات مشوقة للأطفال، فإذا كنتِ ستتوجهين إلى بلدان غير إسلامية، فعليكِ التأكد من وجود وجهات مناسبة للأطفال، مثل: الحدائق العامة أو النوادي الترفيهية أو المناطق التثقيفية مثل المتاحف.

زهرة الخليج