الوكيل الإخباري - أصبحت أيسلندا واحدة من أفضل وجهات السفر في العالم، ليس للمغامرين الباحثين عن الإثارة فحسب، ولكن أيضاً لمحبّي الطبيعة.

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سيكتشف الزائرون البراكين النشطة والينابيع الساخنة والأنهار الجليديّة والمضايق البحريّة، في البلد ذي الكثافة السكّانية المنخفضة، البلد الذي يستريح على حافة الدائرة القطبية الشماليّة، ويقع على قمّة واحدة من أكثر المناطق نشاطاً بركانيّاً في العالم.

أهم وأبرز المناطق السياحية في أيسلندا :

مشاهدة الحيتان



بغضّ النظر عن الوقت الذي يخطّط الزائر للسفر فيه، هو سيشاهد الحيتان على مدار العام، على الرغم من أن الصيف هو أكثر الأوقات شعبيّةً لرؤيتها، خلال الأشهر الأكثر دفئاً، تنطلق الرحلات ليلاً ونهاراً لرؤية هذه المخلوقات الرائعة، التي تتزحلق بالقرب من القوارب، إلى ذلك، تتوافر جولات أخرى في المحيط، خاصّة بمشاهدة الطيور وزيارات الجزيرة، الجولات مريحة لوجود أنواع عدة متاحة، وتغادر من ميناء "ريكيافيك" القديم، بعد العودة، يحلو التوقف لتناول عشاء مؤلّف من سمك القد الطازج في منطقة المرفأ.

السخانات المدهشة





على بعد 50 دقيقة بالسيارة من ريكيافيك، تبدو Strokkur Geysir أكثر نوافير المياه الحارّة شهرة في البلاد، وتشتهر في أنحاء العالم، تقع منطقة الينابيع الحارة النشطة بجنوب غربي أيسلندا، وبالقرب من نهر هڤيتا، وهي محطّة مفضّلة للزائرين، هناك، تنتظر حفر الطين المغلي وحوالي 100 من السخانات المتفجرة الأصغر الأخرى الراغبين في استكشافها، كل بضع دقائق، تطلق النوافير (ستروكور) المياه في الهواء لمسافة 30 متراً.

محمية Landmannalaugar الطبيعيّة





بجنوبي أيسلندا، على بعد 180 كيلومتراً من ريكيافيك، تقبع حديقة Landmannalaugar الوطنيّة، والأخيرة هي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أيسلندا، الملامح الرئيسة لهذا "المشهد الغامض" هي جبال "الريوليت" متعددة الطبقات، وبركان "هيكلا"، وحقول الحمم البركانية الواسعة .

المصدر - سيدتي











