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الإثنين، 26-04-2021 10:36 ص

أول رحلات كروز بحرية تنطلق من العالم العربي ستكون سعودية

كروز


الوكيل الإخباري - كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية في شركة "كروز" السعودية غسان خان، في مقابلة مع "العربية" أن شركة MSC أبدت رغبتها بإطلاق رحلاتها في السعودية والتي ستكون أولى الرحلات من نوعها في المنطقة.

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واعتبر أن اتفاقية "كروز السعودية" المملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مع شركة MSC كروز تعد تاريخية لأنها ستوفر رحلات كروز بحرية تنطلق أساسا للمرة الأولى من المملكة.


كما كشف أن الباب مفتوح لإبرام اتفاقيات مماثلة مع شركات عالمية أخرى، موضحا أن شركة MSC أبدت اهتمامها وستقوم بترتيب الرحلات البحرية.


وقال إن سفينة MSC Magnifica ستبحر في البحر الأحمر انطلاقًا من جدة في 19 رحلة مدة كل منها 7 أيام ابتداءً من 13 نوفمبر حتى 26 مارس المقبل.


وأضاف أن سفينة MSC Virtuosa ستزور الدمام بشكل أسبوعي، من 2 ديسمبر حتى 24 مارس، وذلك ضمن برنامجها الشتوي في الخليج العربي ما سيتيح لركابها فرصة زيارة واحة الأحساء.


ومن ناحية الأسعار قال خان إن شركة MSC ستطرح التذاكر بأسعار مناسبة، مع التركيز على الترفيه العائلي، وستكون أسعارها تناسب الفئة الأكبر من المجتمع.

 

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