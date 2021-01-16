السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 03:22 م

أول رحلة طيران قطرية إلى الدمام السعودية.. اليوم

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الوكيل الإخباري _ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، إعادة تسيير رحلات إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام السعودية، اليوم السبت. 
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وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها استأنفت أمس، الجمعة، تسيير رحلات جوية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

فيما بدأت الخطوط القطرية تسيير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية الاثنين الماضي، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأعلن ‏وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سيتم فتح سفارة المملكة بـ ‎الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.

المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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