الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

الفايز يبحث مع رئيس مجلس النواب المصري العلاقات الثنائية في القاهرة

الزراعة: تصويب معظم المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة

"سياحتنا بهمتنا" تنظم مسيراً بيئياً في غابات برقش

الأمير مرعد يلتقي السيناتور شوكت مسلماني وأعضاء من الجالية العربية بأستراليا

بحث التعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وشمال القوقاز

الأمانة تعلن عن 7 مسارات جديدة لباص عمان - أسماء

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري - رابط

مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون وجه في وزارة الزراعة

استطلاع دولي: 18% من الأشخاص حول العالم يعتقدون باحتمال زيارة الفضائيين للأرض

توقيف أشخاص خلال مداهمة لضبط آبار مخالفة في الرمثا - صور

الإثنين، 06-03-2023 04:03 م

أين تسافرين في مارس.. إليك أفضل الوجهات

Phuket-Holiday-1024x576


الوكيل الإخباري - يُعرف شهر مارس بأنه شهر الربيع والسعادة وتقلبات الأرض الرائعة التي تُعيد إلينا دفء الشمس ولون الشجر الأخضر وتبدأ الزهور بالتفتح، ولذا تختاره العديد من الدول لإقامة المهرجانات الرائعة ويختاره الكثيرون للذهاب في رحلاتٍ مثيرة حول العالم، وعلى سبيل المثال، يبشر شهر مارس بقدوم الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتصبح الأيام أطول والعودة إلى الأماكن الخارجية الرائعة، كما تنفجر أزهار الكرز باللون الخجول من اليابان إلى فانكوفر وواشنطن العاصمة حيث تقام مهرجانات ساكورا اليابانية الشهيرة في الهواء الطلق والنزهات في نهاية الشهر.

اضافة اعلان

 

1. الهند
في الهند يتم الاحتفال بفصل الربيع في هذا الشهر، إذ ينزل المحتفلون بأقواس قزح إلى الشوارع ويرمون الأصباغ في الهواء.

 

2. فيكتوريا، أستراليا
يوجد في العاصمة الكثير من الأحداث الثقافية التي تقام في هذا الشهر، مثل مهرجان ملبورن للطعام ، ومهرجان ملبورن الدولي للكوميديا، ومهرجان ملبورن للأزياء.

 

3. أيرلندا
احصلي على رحلةٍ على الطريق البري الأطلسي المذهل، إذ أن هذه الرحلة البرية الملحمية على طول الساحل الغربي في أيرلندا تتجاوز السواحل الصاخبة والجبال ذات الحلقة الضبابية.

 

4. مصر
يمكنكِ في مصر الإبحار إلى العالم القديم، حيث تستطيعين الوصول إلى المعابد الرملية والمقابر والأهرامات الشاهقة على طول النيل المتعرج.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
225708

جولة سياحة ممتعة لرؤية أجمل أماكن الجذب في القاهرة

فع

وجهات سياحية يمكنكِ زيارتها بمفردكِ

لرعهخهخ

تعرفوا إلى أبرز الشروط التي يجب مراعاتها قبل زيارة مصر

228319Image1

خطوات وطرق أساسية تجعل رحلات السياحة والسفر أقل تكلفة

223091

تعرفوا إلى أبرز أسباب السياحة في هولندا خلال أشهر الربيع

222825

تعرفوا إلى أبرز أسباب اصطحاب مرشد سياحي أثناء السفر

أخبار متعلقة
225708

جولة سياحة ممتعة لرؤية أجمل أماكن الجذب في القاهرة

لرعهخهخ

تعرفوا إلى أبرز الشروط التي يجب مراعاتها قبل زيارة مصر

222085

جولة على أماكن السياحة المفضلة في أسوان عند زيارة مصر

217441

3 أماكن شهيرة في مدينة جايبور عند السياحة في الهند