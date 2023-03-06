أين تسافرين في مارس.. إليك أفضل الوجهات

الوكيل الإخباري - يُعرف شهر مارس بأنه شهر الربيع والسعادة وتقلبات الأرض الرائعة التي تُعيد إلينا دفء الشمس ولون الشجر الأخضر وتبدأ الزهور بالتفتح، ولذا تختاره العديد من الدول لإقامة المهرجانات الرائعة ويختاره الكثيرون للذهاب في رحلاتٍ مثيرة حول العالم، وعلى سبيل المثال، يبشر شهر مارس بقدوم الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتصبح الأيام أطول والعودة إلى الأماكن الخارجية الرائعة، كما تنفجر أزهار الكرز باللون الخجول من اليابان إلى فانكوفر وواشنطن العاصمة حيث تقام مهرجانات ساكورا اليابانية الشهيرة في الهواء الطلق والنزهات في نهاية الشهر.

اضافة اعلان

1. الهند

في الهند يتم الاحتفال بفصل الربيع في هذا الشهر، إذ ينزل المحتفلون بأقواس قزح إلى الشوارع ويرمون الأصباغ في الهواء.

2. فيكتوريا، أستراليا

يوجد في العاصمة الكثير من الأحداث الثقافية التي تقام في هذا الشهر، مثل مهرجان ملبورن للطعام ، ومهرجان ملبورن الدولي للكوميديا، ومهرجان ملبورن للأزياء.

3. أيرلندا

احصلي على رحلةٍ على الطريق البري الأطلسي المذهل، إذ أن هذه الرحلة البرية الملحمية على طول الساحل الغربي في أيرلندا تتجاوز السواحل الصاخبة والجبال ذات الحلقة الضبابية.

4. مصر

يمكنكِ في مصر الإبحار إلى العالم القديم، حيث تستطيعين الوصول إلى المعابد الرملية والمقابر والأهرامات الشاهقة على طول النيل المتعرج.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

