أين تقيم في دبي بأقل التكاليف؟

الوكيل الإخباري - مدينة دبي المذهلة التي يعشقها جميع محبي السفر حول العالم، ويسافر إليها الكثير من السياح للاستمتاع بالاقامة فيها وزيارة معالم الجذب الشهيرة بها مثل: برج خليفة، ونافورة دبي، وأوبرا دبي، أكواريوم دبي وغيرها من المناطق السياحية الرائعة.

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ولكنك مثل الكثيرين تعتقد بأن هذه المدينة تحتاج منك لميزانية سفر طائلة للسفر اليها والاقامة في أحد فنادقها المميزة، بالطبع هذا غير صحيح بالمرة. يوجد في دبي العديد من الفنادق ذات الميزانية المحدودة، والتي تتميز بالتصميمات والخدمات الرائعة بأسعار معقولة.

سافر الآن واستمتع برحلتك في مدينة دبي الساحرة، و احجز غرفتك في فنادق دبي الأقل تكلفة، والتي توفر لك في نفس الوقت خدمات ومرافق جيدة لضمان اقامة مريحة وممتعة طوال اجازتك. ولمزيد من التسهيل عليك جهزت لك مجموعة من أفضل الفنادق الاقتصادية في دبي، كي تخطط لرحلتك القادمة الى دبي دون خوف من تجاوز ميزانية سفرك.

فندق كوين اليزابيث 2

استمتع باقامتك في ذلك الفندق الذي يرسو بشكل دائم في ميناء راشد، مما يوفر لك إطلالات خلابة ومناظر طبيعية ساحرة. ناهيك عن المزايا والمرافق الرائعة للفندق.

بالإضافة الى قرب بالقرب من بعض المعالم السياحية الشهيرة في دبي مثل: برج خليفة، ودبي مول، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، سوق الذهب، وخور دبي ومتحف الاتحاد، ويعتبر مطار دبي الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة هذا، حيث يبعد مسافة 8 كم.



تعرف على مرافق وخدمات الفندق بشكل مفصل فيما يلي:



●تصميمات الغرف عصرية أنيقة.

●جميع وحدات الفندق مكيفة.

●جميع الغرف تضم تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، وماكينة صنع الشاي.

●يوجد غرف عائلية.

●بعض الغرف لديها إطلالات بانورامية خلابة على الشاطئ.

●تجربة تناول طعام فاخرة ومتنوعة يقدمها لك الفندق.

●يوجد مسبح واحد للنزلاء.

●يتوافر مركز لياقة بدنية مميز.

●اتاحة خدمات الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

●إتاحة موقف سيارات مجاني.

●توفير خدمات تحويل العملات داخل الفندق، بالاضافة الى صراف آلي.

●يتوفر خدمة الغرف للنزلاء.

فندق السيف التراثي دبي

يقع هذا الفندق المميز في منطقة السيف التراثية الشهيرة ويطل على خور دبي، يتميز الفندق بتصميماته العربية الأصيلة التي تعبر عن تراث وحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

هناك العديد من معالم الجذب الشهيرة تحيط به مثل: حي الفهيدي التاريخي،وسوق الذهب والتوابل الشهير، في دبي مقابل الخور، كما يقع على بعد 9 كم من مطار دبي الدولي المطار.



●الغرف تتمتع بتصميمات عربية أنيقة.

●جميع وحدات الفندق مكيفة.

●جميع الغرف تضم تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، وثلاجة، وماكينة تحضير الشاي والقهوة، ومكتب، وحمام خاص.

●يوفر مطعم الفندق قوائم مأكولات متنوعة ولذيذة للضيوف، بالإضافة إلى بوفيه إفطار رائع كل صباح.

●يوجد غرف عائلية.

●يوجد مسبح واحد للنزلاء.

●يتوافر مركز لياقة بدنية مميز.

●اتاحة خدمات الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

●إتاحة موقف سيارات مجاني.

●يتوفر خدمة الغرف للنزلاء.

●يتوفر مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

فندق ذا كانفاس دبي - إم جاليري

هل ترغب في الاقامة بفندق فاخر مقابل ميزانية محدودة؟ فندق ذا كانفاس دبي يوفر لك الكثير مقابل أموالك! حيث الاطلالة الخلابة والمرافق الرائعة والموقع الممتاز، كل شيء تقريبًا مثالي في هذا الفندق. هو حقًا يضمن لك إقامة فندقية ساحرة وموفرة للغاية لرحلتك القادمة في دبي.

ومن المعالم السياحية القريبة منه: متحف دبي، وخور دبي، ومركز التراث في المدينة، وسوق الذهب. وإليك المرافق والخدمات الخاصة بالفندق ولا تتردد اذا أعجبك فهو الأفضل لاجازة مذهلة.



●جميع غرف الفندق أنيقة وفاخرة.

●جميع وحدات الفندق مكيفة.

●بعض الغرف توفر إطلالات رائعة.

●يوفر غرف عائلية.

●جميع الغرف تضم تلفزيون بشاشة مسطحة، وماكينة تحضير الشاي والقهوة، ومنطقة جلوس، وحمام خاص مزود بلوازم استحمام مجانية.

●يوفر المطعم أطباق شهية ومتنوعة للضيوف.

●يضم الفندق مسبح خارجي في الهواء الطلق.

●يوجد منتجع صحي فاخر للنزلاء.

●يوجد مركز لياقة بدنية مميز للنزلاء.

●توفير خدمات الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

●توفير موقف سيارات مجاني.

●توفير خدمات نقل من وإلى المطار.

فندق جميرا زعبيل سراي

خيار مثالي آخر لعطلة رائعة بتكلفة في المتناول، يقع فندق جميرا زعبيل سراي على الهلال الغربي لنخلة جميرا في دبي،وتم تصميمه على الطراز العثماني الجميل، مما جعله واحد من الفنادق المميزة في دبي.



استمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة كل صباح من شرفة غرفتك عند حجز اقامتك بهذا الفندق المذهل خلال رحلتك الى دبي، واضمن الحصول على وسائل ترفيهية وخدمات ممتازة وغرف فاخرة مقابل تكلفة بسيطة من المال.



اليك خدمات ومرافق الفندق بشكل مفصل في السطور القادمة:



●جميع الغرف كلاسيكية فاخرة.

●جميع وحدات الفندق مكيفة.

●يقع على بعد 3 دقائق سيرًا على الأقدام من الشاطئ.

●جميع الغرف تضمتلفزيون بشاشة مسطحة، وماكينة تحضير الشاي والقهوة، وخزينة، ومكتب، وحمام خاص مزود بحوض جاكوزي وحوض استحمام..

●إطلالة على البحر.

●يضم الفندق غرف عائلية.

●يضم الفندق مطاعم متنوعة اختيار وجبتك المفضلة.

●يوجد خدمة مجالسة الأطفال مقابل تكلفة إضافية.

●يتوافر مركز لياقة بدنية مجهز على أعلى مستوى.

●يتوافر ملعب تنس.

●تخصيص أماكن لركوب الدراجات.

●يوجد نادي للأطفال كي يستمتعوا بقضاء وقت مرح ومبهج خلال إجازتهم، بالاضافة الى حديقة جميلة.

●يوجد مسبح خارجي ومسبح داخلي للنزلاء.

●توفير خدمات الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

●توفير موقف سيارات مجاني للنزلاء.

●إتاحة خدمات تحويل العملات داخل الفندق، بالاضافة الى صراف آلي.



هل أنت ما زلت تبحث عن اقامة مثالية بأقل التكاليف خلال رحلتك القادمة الى دبي؟ كل ما عليك هو الاطلاع على القائمة السابقة التي تضم أفضل الفنادق الاقتصادية في دبي، لتحقق ما تحلم له خلال اجازتك القادمة، لتبدأ حينها رحلتك الجميلة بصحبة أحبائك في أجمل فنادق دبي التي تناسب ميزانية سفرك.

هيا تتمتع باقامة فندقية ساحرة ومليئة بالمتعة طوال إقامتك.