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السبت، 21-11-2020 11:16 ص

إثيوبيا تستأنف رحلاتها الجوية مع موسكو

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الوكيل الاخباري - وصلت إلى العاصمة الروسية، اليوم السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أول رحلة جوية قادمة من أديس أبابا، بعد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وإثيوبيا.

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وبدأت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات منتظمة من أديس أبابا (إثيوبيا) إلى موسكو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أفاد مطار دوموديدوفو بالعاصمة.
وبحسب إدارة المطار فإن الخطوط الجوية الإثيوبية ستقوم بتسيير رحلات منتظمة كل سبت.


وفي 13 نوفمبر، أعلنت الخدمة الصحفية لحكومة الاتحاد الروسي عن افتتاح رحلات جوية مع إثيوبيا. ولم تعلن شركات الطيران الروسية عن خطط للطيران في هذا الاتجاه.


وأوقفت روسيا، وسط وباء فيروس كورونا، الرحلات المنتظمة والمستأجرة مع دول أخرى منذ 27 مارس/آذار. كانت الاستثناءات هي رحلات التصدير، وكذلك رحلات الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، والطائرات الفارغة للصيانة، ورحلات العبور مع الهبوط للتزود بالوقود أو تغيير الطاقم على أراضي الاتحاد الروسي، والرحلات الجوية المنفذة وفقا لقرارات منفصلة للحكومة الروسية.


يشار إلى أنه منذ أغسطس/آب الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حاليا، يُسمح بالطيران إلى تركيا وبريطانيا العظمى وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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