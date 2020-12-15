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الثلاثاء، 15-12-2020 01:28 م

إثيوبيا تعلن استئناف الرحلات الجوية فوق تيغراي

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الوكيل الاخباري - أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية فوق تيغراي، بعد توقفها إثر اندلاع معارك طاحنة في الإقليم الواقع شمالي البلاد.

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جاء ذلك في إعلان هيئة الطيران المدني الإثيوبية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إينا).


وأرجعت الوكالة استئناف النشاط الجوي فوق تيغراي إلى "الإنجاز الناجح لمهمة إنفاذ القانون من قبل قوة الدفاع الوطني الإثيوبية".

وأضافت "لذلك، أصبحت الرحلات الجوية الداخلية والدولية التي تعبر المجال الجوي للجزء الشمالي من إثيوبيا مفتوحة الآن للخدمات".


وتوقفت الرحلات الجوية فوق تيغراي، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إطلاق عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتهت أواخر الشهر ذاته بسيطرة القوات الحكومية على ميكيلي عاصمة الإقليم.


وفي 14 من الشهر الماضي، صرحت الحكومة الإثيوبية أن مطارين في ولاية أمهرة المجاورة لتيغراي اُستهدفا بالصواريخ.

 

وأوضحت الحكومة الإثيوبية، آنذاك، إن مطار غوندار بولاية أمهرة أصيب بصاروخ ، بينما أخطأ صاروخ آخر كان استهدف مطار بحر دار، هدفه.


 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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