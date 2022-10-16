إجراءات السفر في المطار

الوكيل الإخباري-يترتب على المسافرين عند التواجد في المطار إتباع الكثير من الإجراءات الضرورية التي لا يمكن الإغفال عنها لتجنب المشكلات والعواقب. في الآتي، بعض النصائح الهامة في المطار.

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مرحلة التحقق والفحص

إجراءات المطار التي يتعين على المسافرين إتباعها

- تسجيل الوصول في المطار

- تذكرة الطيران في حد ذاتها لن تكون كافية بالنسبة للمسافر للصعود إلى الطائرة، هناك حاجة إلى بطاقة صعود لهذا الغرض وتسجيل الوصول، يتضمن أرقام المقاعد ومواعيد المغادرة والبوابات.



تنقسم عملية تسجيل الوصول إلى ثلاثة أجزاء:

- تسجيل الوصول الفعلي: يجب على المسافر تقديم تأكيد لشركة الطيران بأنه ينوي ركوب الرحلة.

- تسليم الأمتعة لموظفي المناولة الأرضية: سيتم وضع علامة على الأمتعة وإرسالها، في المرة القادمة التي ستراهم فيها ستكون بعد الوصول إلى الوجهة قبل القيام بهذه الخطوة، فمن الضروري التحقق من إرشادات الأمتعة المذكورة على موقع الويب الخاص بشركة الطيران، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن حجم ووزن الأمتعة يقع ضمن الحدود المقررة.

أخيرًا، الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة والاستعداد للفحص الأمني.

فحص أمني

- يمكن تقديم الشخص بنفسه للفحص الأمني، سيتم التفتيش كجزء من الإجراء، كما أنه من المهم الاحتفاظ بالهوية مع بطاقة الصعود إلى الطائرة طوال العملية.

- ينصح بضرورة وضع الأمتعة المحمولة جنبًا إلى جنب مع الأشياء المعدنية والأشياء الإلكترونية في الدرج المخصص للفحص الإلكتروني.

- في حالة وجود وحدة معدنية في الجسم (للأغراض الطبية مثل: منظم ضربات القلب، مفصل صناعي) من المهم في هذا التوقيت الاحتفاظ بشهادة الطبيب في متناول اليد.

- يفضل الانتقال إلى نهاية فحص الأمتعة، وطلب الممتلكات والآثار إذا كانت رحلة داخلية، كما أنه من المهم الانتقال إلى صالة "المطارات" في حالة الرحلة الدولية، والانتقال إلى مراقبة الهجرة والجمارك.

الهجرة والجمارك عند المغادرة

- يمكن حمل بطاقة الهوية وجواز السفر والتأشيرة وغيرها من وثائق السفر ذات الصلة عند تقديم للشيك مع ذكر سبب الرحلة السياحية.

- يفضل التحقق مسبقًا للتأكد من أن المسافر لا يحمل أشياء محظورة معك من خلال التشاور مع موظفي شركة الطيران (الحيوانات الأليفة الغريبة، والمواد الغذائية والنباتية، والعناصر التي يجب دفع رسوم الاستيراد / التصدير، وما إلى ذلك عادةً لا يُسمح بتقليلها خطر انتشار العدوى).

- يتم تنظيم مبلغ المال الذي يمكن حمله أثناء السفر بالطائرة المحلية / الدولية بشكل صارم من قبل السلطة النقدية العليا في الدولة من الحكمة التحقق من هذا الحد وحمل الأموال وفقًا لذلك (كما أن بعض الدول لديها قاعدة بشأن وجود بعض العملات المحلية عند الوصول مثل تايلاند على سبيل المثال لذلك من الحكمة التحقق من ذلك مسبقًا) بالإضافة إلى ذلك النظر لحدود صرف العملات الأجنبية للأفراد في الهند.

- يفضل تذكر في بعض البلدان مجرد الظهور مع المواد المحظورة الجمركية يمكن أن يؤدي إلى المقاضاة لذا فمن المهم قراءة الإرشادات ذات الصلة جيدًا قبل الشروع في الرحلة السياحية.

منطقة الانتظار

- إذا كان المسافر مهتمًا، فمن المهم الانتقال إلى المتاجر والمطاعم هناك، ستكون أسعار السلع والخدمات أعلى بكثير من أسعارها في المتاجر / المطاعم القريبة من المنزل.

- إذا كان المسافر يريد الانتظار براحة، فمن الممكن التوجه إلى صالة لتلك المرافق الإضافية، المقاعد المريحة والطعام الجيد والإنترنت وما إلى ذلك ستكون متوفرة هناك، إذا كان لديه وصول مجاني، فيجب عليه التوجه مباشرة إلى هناك بدلاً من الانتظار عند البوابة، إذا لم يكن بخير تسمح بعض شركات الطيران بالدخول إلى صالة ليوم واحد مقابل رسوم.

الإقلاع

يتم فحص بطاقة الصعود ثم التوجه إلى البوابة المخصصة، يغلق الصعود قبل 10-20 دقيقة من المغادرة، سيتم استدعاء الركاب المتأخرين بالاسم مرتين على الأقل قبل إغلاق الرحلة، بمجرد إغلاق الرحلة، لن يكون هناك المزيد من الترفيه عن الناس.

التحرك

- في هذه الخطوة يمكن وضع الحقائب في المقصورة العلوية.

- ينصح بضرورة إقفال الجهاز المحمول.

- ينصح بضرورة الحصول على الراحة في المقعد والاستماع إلى كافة التعليمات الخاصة بالسلامة الشخصية التي يقدمها طاقم الرحلة.

- ربط حزام الأمان لأن الوقت قد حان لإقلاع الطائرة.

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