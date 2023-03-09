إرشادات أساسية للاستمتاع بجولة سياحية في فيلادلفيا

الوكيل الإخباري - فيلادلفيا من أكبر مدن أمريكا ولاية بنسلفانيا، كما أنها تعتبر من المراكز الاقتصادية الهامة كونها تحوي العديد من ناطحات السحاب الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنها تضم فيلادلفيا العديد من أماكن السياحية وهي تستقبل حوالي 40 مليون زائر سنويًا، لذا قبل الاتجاه نحو فيلادلفيا من المهم الإطلاع على بعض المعلومات الهامة لتكون الرحلة ممتعة.

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رؤية جرس الحرية

هذا الجرس الذي يعود تاريخه إلى عام 1752، هو رمز مميز للحرية الأمريكية، يقال أنه تم قرعه عند قراءة إعلان الاستقلال في يوليو 1776، تم إلقاء الجرس الذي يبلغ وزنه 940 كجم في لندن، ولكنه تصدع في المرة الأولى التي تم تشغيله فيها عند وصوله إلى فيلادلفيا، أعاد عمال المعادن المحليون صياغته مرتين، لكن الجرس تصدع مرة أخرى في النهاية، تاركًا الصدع المميز الذي لا يزال يحمله حتى يومنا هذا، اليوم يقع الجرس في حديقة الاستقلال الوطنية التاريخية، والتي يمكن زيارتها مجانًا.



تصوير تمثال الحب

يعد هذا التمثال لكلمة "الحب" لروبرت إنديانا أحد أكثر المعالم السياحية شهرة في المدينة، تم تركيبه في عام 1976، وهو مكان شهير لالتقاط بعض الصور والاسترخاء.



زيارة مركز الدستور الوطني

يدور هذا المتحف الثاقب حول الدستور (على الرغم من أن الوثيقة نفسها تقع في واشنطن العاصمة) هناك عروض تفاعلية بالإضافة إلى أحداث ومحاضرات منتظمة حيث يمكن معرفة المزيد حول كيفية ارتباط الدستور بقضايا اليوم كما استضاف المركز مناقشات رئاسية ومجلس الشيوخ.

جولة مشي مجانية

إنها أفضل طريقة للتعرف على الوجهة السياحية ومشاهدة المعالم الرئيسية، ومقابلة مرشد محلي يمكنه الإجابة على جميع الأسئلة بالإضافة إلى إدارة جولات مشي مجانية.



جولة في متحف الفن

تأسس متحف فيلادلفيا للفنون عام 1876 للمعرض العالمي الأول، ويضم أكثر من 240 ألف عنصر، بما في ذلك اللوحات والمنحوتات والرسومات والدروع والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والمزيد، هناك أعمال لمونيه وفان جوخ ورينوار ورودين وأساتذة آخرين، يتم تقديم القبول بدفع ما يمكن في يوم الأحد الأول من الشهر، وكذلك في أيام الجمعة، من الساعة 5 مساءً حتى 8:45 مساءً.



تور ماجيك جاردنز

يعد هذا المعرض الفني الشعبي الغريب والمعرض الفني أحد أكثر مناطق الجذب الفريدة في المدينة، إنها مجموعة من الأعمال الفنية الداخلية والخارجية والفسيفساء المصنوعة من البلاط المكسور والزجاج وجميع أنواع الصعاب والنهايات، بدأ في عام 1994 وافتتح للجمهور في عام 2008، ويمتد على ثلاثة أجزاء في المدينة هناك متاهة في الهواء الطلق يمكن استكشافها أيضا .

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