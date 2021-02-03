الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-02-2021 02:23 م

إسبانيا تشهد مستوى سياحة غير مسبوق منذ عام 1969!

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الوكيل الإخباري _ كشفت بيانات رسمية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا إسبانيا في عام 2020، انخفض بأكثر من 80%، إلى 19 مليونا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1969.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن السياح أنفقوا أقل بنسبة 86.1% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولعام 2020، أنفق السائحون 19.7 مليار يورو (نحو 23.71 مليار دولار)، أي أقل بنسبة 78.5%.
وانخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 85%، على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن فرضت السلطات إجراءات وقيودا جديدة على السفر، لاحتواء فيروس كورونا.


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المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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