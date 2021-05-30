الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 12:23 م

إسبانيا تعيد فتح موانئها أمام السفن السياحية في 7 يونيو

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة في إسبانيا عن فتح موانئها البحرية أمام السفن السياحية الدولية اعتباراً من 7 يونيو المقبل.

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وعزت وزارة النقل الإسبانية تخفيف القيود إلى تباطؤ تفشي كورونا في أوروبا وتقدّم حملات التلقيح، كما يرتبط القرار بانخفاض عدد الإصابات في المناطق التي ترسو فيها غالبية السفن.


وكانت إسبانيا قد فرضت الحظر منذ منتصف مارس 2020 بعد أن كانت الوجهة الثانية في أوروبا لوقف السفن السياحية.


ومن جانبها، كشفت إحصاءات الرابطة الدولية للسفن السياحية أنّ هذا القطاع رفد الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 3.4 مليار دولار، علماً أنّه يوفّر خمسين ألف وظيفة وتبلغ كلفة رواتبه الشهرية مليار ونصف المليار دولار.

 

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