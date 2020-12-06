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الأحد، 06-12-2020 10:27 ص

إطلاق أول رحلة لطائرة الركاب الروسية المطورة إيل-114 في 18 ديسمبر

Ilyushin-Il-114-300-


الوكيل الاخباري - قال مصدر في صناعة الطائرات الروسية، إنه تم تحديد موعد الرحلة الأولى لطائرة الركاب الروسية الجديدة "إيل-114-300"، في 18 ديسمبر/كانون الأول.

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وقال مصدر الوكالة "إن الرحلة الأولى للطائرة من طراز "إيل-114-300" مقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول".


وأضاف المصدر، أن موعد أول صعود الطائرة الجديدة في الهواء "قد يتضح بعد تحليل البيانات التي تم الحصول عليها أثناء اختبار الطائرة، وبعد نتائج اجتماع المجلس بالأمر في منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم".


في وقت سابق، أجرت "إيل-114-300" عدة جولات عالية السرعة على طول مدرج مطار جوكوفسكي الدولي في ضواحي موسكو.


و"إيل-114-300" هي طائرة ركاب من إنتاج روسي بحت، وهي نسخة مطورة من طائرة "إيل-114".

 

ومصممة لتنفيذ رحلات بين الأقاليم الروسية. وتم تجهيز الطائرة بمحركات توربينية روسية "تي في 7-117-إس تي-01" وهي قادرة على نقل 68 راكبًا على مسافة تصل إلى 1.9 ألف كيلومتر.


ومن إحدى الميزات المهمة للطائرة الجديدة، قدرتها الهبوط في مطارات غير مجهزة تقنيا بشكل جيد، حتى إن كانت مدارجها قصيرة، وطرقها غير ممهدة أو جليدية كما هو الحال في القطب الشمالي.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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