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الأحد، 26-12-2021 01:31 م

إطلاق خط جوي مباشر جديد بين إيران والكويت

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الوكيل الإخباري-أعلن مسعود خواست خدائي، مدير مطار آبادان الدولي، عن إطلاق خط رحلات جوية مباشرة بين دولة الكويت ومدينة آبادان الواقعة بجنوب غرب إيران.

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وأوضح خدائي في تصريح أمس السبت، بأنه تم إطلاق الخط الجوي آبادان الكويت، ذهابا وإيابا، بواقع مرة واحدة في الأسبوع، وتحديدا كل يوم ثلاثاء، عبر الخطوط الجوية الإيرانية، الناقل الرسمي للبلاد.


واعتبر أن الرحلة الجوية بين آبادان والكويت، ستمهد لإطلاق رحلات أخرى من المدينة الإيرانية إلى كل من دبي واسطنبول ووجهات أخرى.

 

روسيا اليوم

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