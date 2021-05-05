الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 09:40 ص

إعادة فتح برج بيزا المائل للسياح في إيطاليا

بيزا


الوكيل الإخباري - أعيد افتتاح برج بيزا المائل؛ أحد أشهر المعالم الإيطالية والعالمية، للزوار، بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب قيود الوباء.

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وتوفر تذكرة جديدة صالحة لمدة عام، للزوار، فرصة ليست لرؤية البرج فقط، ولكن أيضًا الآثار والمتاحف الأخرى في المجمع الأثري.


وبيع نحو 500 تذكرة بحلول منتصف صباح السبت الماضي، بحسب "سبوتنيك".


شيد البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 55 مترا، العام 1173 وبدأ في الانحناء بمجرد اكتماله.
وفي العام 1964، بدأت الحكومة أعمال ترميم كبيرة على الهيكل لمنعه من الانهيار.


لأسباب تتعلق بالسلامة، أغلق البرج أمام الجمهور في العام 1990 للترميم وإعادة الهيكلة ثم افتتح مرة أخرى في العام 2001.


"بيزا المائل"، هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، لا يزال إحدى الوجهات السياحية الشهيرة في إيطاليا.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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