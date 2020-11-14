السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 03:52 م

إغلاق أهم معلم سياحي في إسبانيا بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري- قررت هيئة إدارة “قصر الحمراء” في مدينة غرناطة الإسبانية إغلاق هذا المعلم السياحي الأهم في البلاد إلى الـ 23  نوفمبر الجاري في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا.

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وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها “قصر الحمراء” للإغلاق، حيث كانت المرة الأولى، أثناء الحجر الصحي العام من شهر “مارس” إلى 17 “يونيو” 2020.


وقالت الهيئة المشرفة على إدارة القصر الأندلسي: بأنها ستعوض قيمة التذاكر الـ 695 المتعلقة بفترة الإغلاق والتي تم شراؤها من طرف الزوار.


ونبهت إلى أن قرار الإغلاق الحالي يشمل قصر الأميرة الأندلسية المعروف بـ: “دار الحرة”، وحمّامات حي البيازين ، بالإضافة إلى القصر القريب المعروف بـ: “كاسا موريسكا” أو “كاسا دي إيرناندو دي ثفرة” أي “دار إيرناندو دي زفرة”داية.

 

المصدر: الامارات نيوز


 




 

 


 

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