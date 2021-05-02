إغلاق منشأة سياحية وإنذار ومخالفة 16 أخرى

الوكيل الإخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال شهر نيسان الماضي، منشأة سياحية واحدة، وحررت مخالفات وإنذارات لـ16 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، نفذت لجان الكشف على المنشآت السياحية 1994 جولة تفتيشية خلال شهر نيسان الماضي، شملت جميع محافظات المملكة.



وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته.



وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنبيه 120 منشأة أخرى، إضافة لمخالفة 3 أشخاص، مبينة التزام 1168 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.



وأضافت أن فرق الكشف على المنشآت السياحية تشكلت من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.