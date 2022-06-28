إفران.. مدينة مغربية ساحرة بنكهة الألب السويسرية

الوكيل الإخباري - إفران مدينة أفريقية رائعة في المغرب على ارتفاع 1700 متر، وتقع في جبال الأطلس المتوسط يُطلق عليها أيضاً (سويسرا المغربية)، وهي بلا شك مكان مختلف تماماً عن الأماكن التي اعتاد الناس رؤيتها في هذا البلد.

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وتتميز المدينة المذهلة بمناخ خاص للغاية، ولكن قبل كل شيء بمبانيها غير العادية المستوحاة من قرى جبال الألب الصغيرة. المنازل ذات الأسطح المنحدرة والشاليهات التي تقع في غابات مورقة تحيط بها بحيرات صغيرة، تجعلها تشبه وجهة تزلج أوروبية نموذجية.

وتضم إفران أيضاً منتجعاً للرياضات الشتوية، مع 5 منحدرات للتزلج ومصعدين للتزلج، وتحيط بها جميعاً غابة الأرز الشهيرة. وبفضل درجات الحرارة المنخفضة، والتي يمكن أن تصل في فصل الشتاء إلى 20 درجة تحت الصفر، من الممكن الاستفادة من المنحدرات الجميلة المغطاة بالثلوج للتزلج الريفي على الثلج وعلى المنحدرات.



شيد الفرنسيون مدينة إفران عام 1929، خلال فترة الحماية التي كانوا يسيطرون عليها، مكاناً مصمماً للعائلات الاستعمارية، حيث يمكنهم الحصول على المرطبات خلال أشهر الصيف، بعيداً عن حرارة الساحل التي لا تطاق. واليوم تقدم نفسها كمنتجع عطلات أنيق، وجهة سياحية محبوبة للغاية من قبل كل من الأوروبيين والسياح المحليين، ولكن أيضاً وقبل كل شيء من قبل النخبة الدولية، التي تتوق للهروب من فوضى الوجهات السياحية الجماعية.



زهرة الخليج