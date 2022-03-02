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الأربعاء، 02-03-2022 12:47 م

إلغاء أو تأجيل 150 رحلة في مطارات موسكو

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة تاس الروسية، إنه تم إلغاء أو تأجيل 150 رحلة في مطارات موسكو.

وذلك بعد أن دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، يومها السابع، وسط تجنب شركات الطيران المجال الجوي الأوكراني، وحظر طيران متبادل بين روسيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول أخرى من جانب آخر.

من جانبها قالت وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية لكامل المجال الجوي الأميركي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

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