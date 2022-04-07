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الخميس، 07-04-2022 10:41 ص

إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات المملكة المتحدة

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الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية اليوم الخميس، من مطارات المملكة المتحدة، حيث واجه الركاب تأخيرات أمنية لساعات وطوابير انتظار طويلة، بسبب نقص بالموظفين.

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واضطرت كل من "إيزي جيت" والخطوط الجوية البريطانية إلى إلغاء مئات الخدمات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نقص الموظفين جراء الإصابة بفيروس كورونا والحاجة إلى تكثيف التوظيف وسط زيادة متجددة في الطلب على السفر. 

وقالت "إيزي جيت" إن غياب موظفيها كان ضعف مستوياتهم الطبيعية بسبب كوفيد-19، مبينة أن الرحلات التي تأثرت بالإلغاء كانت إلى أمستردام وكراكوف وبولونيا وبرلين.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية 74 رحلة اليوم، بزيادة 20 رحلة عن اليوم السابق. بينما ألغت "إيزي جيت" 52 رحلة حتى الآن، أي أقل بست رحلات عن يوم أمس الأربعاء.

وقد واجه الآلاف من المصطافين البريطانيين الذين يسافرون إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح، وهي أول عطلة منذ نهاية قيود السفر بسبب كورونا، تأخير رحلاتهم أو إلغائها لأن شركات الطيران والمطارات ليس لديها عدد كاف من الموظفين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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