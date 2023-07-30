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الأحد، 30-07-2023 11:45 ص

إليكم بعض الوجهات المذهلة لرحلات المنطاد السياحي

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الوكيل الإخباري - استكشاف رحلات المنطاد السياحي في جميع أنحاء العالم يُعَتَبَرُ تجربةً ساحرة وسط مناظر طبيعية خلّابة. تتيح للمسافرين الفرصة للتحليق في الأجواء واكتشاف جمال المناظر الطبيعية من زاوية فريدة.

إليكم بعض الوجهات المذهلة حول العالم لرحلات المنطاد السياحي:

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كابادوكيا، تركيا: تُعَتَبَرُ كابادوكيا واحدة من أفضل الوجهات لرحلات المنطاد في العالم. تتميز بتضاريسها الصخرية الفريدة والتكوينات الطبيعية الرائعة. خلال الرحلة، ستستمتعون بمشاهدة الهضاب والأعمدة الصخرية والوديان من الأعلى، وكأنكم تحلقون في عالم خيالي.

 

بالونا سبا، إيطاليا: تقدم مدينة بالونا سبا في إيطاليا تجربة ساحرة لرحلات المنطاد السياحي. ستستمتعون بالتحليق فوق تلال توسكانا الخضراء وحقول العنب والزيتون المورقة، مع إطلالات رائعة على القرى الإيطالية التقليدية.

 

ماساي مارا، كينيا: تُعَتَبَرُ محمية ماساي مارا في كينيا وجهةً مثالية لعشاق الحياة البرية ورحلات المنطاد. خلال الرحلة، ستشاهدون الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية، مثل الأسود والفيلة والزرافات، وستكون هذه التجربة لا تنسى.

 

سانتا إلينا، الولايات المتحدة: تعد منطقة سانتا إلينا بولاية كاليفورنيا وجهة رائعة لرحلات المنطاد. ستستمتعون بمشاهدة أفق المحيط الهادئ في منطقة نابا فالي.

 

سيرينغيتي، تنزانيا: تعتبر سيرينغيتي واحدة من أفضل الوجهات في أفريقيا لرحلات المنطاد السياحي. ستكتشفون جمال السفانا الواسعة وتشاهدون أسراباً من الحيوانات المهاجرة خلال موسم الهجرة الشهير.

 

سوسوسفلي، ناميبيا: سوسوسفلي، أو المجموعة الأطول من الكثبان الرملية في العالم، تقع في صحراء ناميبيا. وعند زيارة هذا الموقع، لا يمكن تفويت فرصة ركوب المنطاد، والاستمتاع بمناظر طبيعية مُلوَّنة بالأحمر والبرتقالي، وتتخللها جذوع الأشجار العارية ، وتحيط بها سماء زرقاء نقية.

 

شاتو دو أوكس، جبال الألب السويسرية:  تعود قرى "شاتو دو أوكس" إلى القرون الوسطى، وتحيط بها جبال الألب السويسرية، وتتوافر المناطيد، مع الإشارة إلى أن هذه التجربة هي الأكثر روعة في ذروة الشتاء في أواخر كانون الثاني، وهو الوقت الذي تستضيف فيه المنطقة أسبوع بالون الهواء الساخن الدولي.

 

الديار

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