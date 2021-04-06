الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الداخلية يرأس اجتماعين منفصلين بعمان

صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

وزير الأوقاف يفتتح مسجد عائشة أم المؤمنين بعين الباشا

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

وزارة الصحة : لدينا خطة طموحة للتطعيم

وزير الصحة يكشف عن خطط واجراءات جديدة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 131 مليونا

وزارة التربية والتعليم تدعو معلمين الى مراجعة البنوك

المفرق: 16 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

الأردنيون : نتمنّى الصلاة في المساجد برمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 03:26 م

إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

606c335b4c59b75c310755b1


الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية عن اتخاذ الهيئة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا قرارا بتعليق وإلغاء فورا لكافة الرحلات السياحية إلى تركيا.

اضافة اعلان
 

وأشار المتحدث في تصريح، اليوم الثلاثاء، الى أن القرار سيبلغ رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الثقافي إلى كافة الشركات السياحية في البلاد.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد خاطب كلا من وزير الداخلية ورئيس مقر العمليات بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، طالبا منهما تعليق الرحلات من وإلى تركيا برا وجوا لمدة أسبوع، على خلفية تسجيل الأخيرة إصابات كثيرة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد أعلن في وقت سابق، عن أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا قد بدأت في محافظتين إيرانيتين، ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045111085_0_379_3076_2044_1000x541_80_0_0_fbbcf69fadcbfb2034f4f4650ac0df59

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

606bf9604236043932781342

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا

ما_هي_عاصمة_الشيشان

العاصمة الشيشانية غروزني تطلق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارعها

ابو ظبي

أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

متحف محمد

مصر .. افتتاح متحف محمد محمود خليل

أخبار متعلقة
606bf9604236043932781342

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا

كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

كورونا-في-أمريكا

أمريكا: الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم استئناف السفر

turkey_tourism_revenue_2017

تركيا تتوقع استقبال 34 مليون سائح في 2021

iStock-1297495179

المفوضية الأوروبية تناقش جواز السفر الأخضر

Disneyland-Magic-Happens_Mickey-860x574

إعادة افتتاح ديزني لاند في كاليفورنيا بحلول نهاية أبريل