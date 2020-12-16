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الأربعاء، 16-12-2020 02:59 م

إيرفلوت: مقاعد خاصة لرافضي الكمامات في الطائرات

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الوكيل الاخباري - كشفت شركة طيران روسية، الأربعاء، عن إجراء جديد ستطبقه في حق المسافرين الذين يرفضون ارتداء الكمامات أثناء الرحلات.

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وقالت شركة "إيروفلوت" الروسية، إنها ستخصص مقاعد معينة على طائراتها للركاب الذين يرفضون وضع الكمامات.


ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم الشركة، يوليا سبيفاكوفا، قولها في بيان: "سيجري تخصيص مقاعد للركاب الذين يرفضون وضع الكمامات بعد إغلاق أبواب الطائرة"، مضيفة أن هذا الإجراء "أمر شائع على مستوى العالم وإجراء ضروري".


وكانت الشركة قد قالت الاثنين، إنها ستسمح فقط للركاب الذين يضعون كمامات تغطي الوجه والأنف بالكامل بالصعود إلى طائراتها.


وأوقفت روسيا رحلات الطيران التجارية الدولية أثناء إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد في وقت سابق هذا العام، لكنها استأنفت بعد ذلك رحلات الطيران لبعض الوجهات منها بريطانيا وتركيا وتنزانيا، علما أنها سجلت نحو 2.7 مليون إصابة وقرابة 48 ألف وفاة بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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