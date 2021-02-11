الخميس 11-02-2021
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الخميس، 11-02-2021 12:31 م

إيرلندا تفرض حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من عدة دول بينها عربية

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الوكيل الاخباري - صرح مايكل مارتن رئيس وزراء إيرلندا، بأن القادمين إلى بلاده من الإمارات والنمسا ودول إفريقيا جنوبي الصحراء سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.

وقال مارتن لمحطة "نيوزتوك" الإذاعية اليوم الخميس، إن 20 دولة إجمالا ستنضم إلى البرازيل وجنوب إفريقيا في قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر بسبب وجود سلالات متحورة من فيروس كورونا فيها.

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وكانت الحكومة قالت إن القادمين من هذه الدول سيسمح لهم بعزل أنفسهم في أي مكان من اختيارهم لحين تطبيق نظام للعزل الصحي الإلزامي في فنادق خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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