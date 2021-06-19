السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك العالم بالاحتفال بيوم اللاجئ العالمي غدا

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في جرش والمفرق

عين الباشا .. تناولوا ' الكبسة ' فأصيبوا بالتسمم

فيديو ينتشر بسرعة البرق لبائع 'بسطة' خلال حديثه مع خريج في موكب للاحتفال به -شاهد

الدفاع المدني: ١١٧٧ حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وزير الصحة : ندرس دمج مراكز صحية في مختلف المحافظات

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الصحة توضح لـ الوكيل حول ما تم تداوله عن التسمم بالبطيخ

الأمن للأردنيين : أبلغوا عن الرشاوي

كورونا نفسيا.. ما بين الخوف من الإصابة والاكتئاب ما بعدها

السبت، 19-06-2021 02:12 م

إيطاليا تفرض على الوافدين من بريطانيا حجراً صحياً لمدة 5 أيام

س


الوكيل الإخباري - أعلنت إيطاليا إعادة فرض حجر صحي على المسافرين الوافدين من المملكة المتحدة، بينما سيُتاح للمسافرين العديد من البلدان الأخرى الدخول بحرية إذا كان لديهم التصاريح الصحية الخاصة بكوفيد.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة إن شرط الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ الاثنين 21 يونيو.


وكتب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على فيسبوك "وقّعتُ اليوم مرسوما جديدا يسمح بدخول (الوافدين) من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان" على أن يكون بحوزتهم التصريح الأخضر.


وأوضح الوزير أن التصريح الأخضر هو عبارة عن شهادة صحية تُثبت أن المسافر تلقى التطعيم أو أنه شفي من إصابته بكوفيد أو يُظهر سلبية الاختبار الذي خضع له.


وقال سبيرانزا إن الوافدين من المملكة المتحدة حيث ينتشر متحور "دلتا" الذي يُعتبر أكثر عدوى، سيتعيّن عليهم الخضوع لحجر صحي خمسة أيام وإجراء اختبار كوفيد.


كما وسّع الحظر المفروض على دخول الأراضي الوطنية، ليشمل المسافرين الوافدين من الهند وبنغلاديش وسريلانكا.


وتتوقع إيطاليا زيادة في عدد السياح هذا الصيف لمحاولة إنعاش قطاع السياحة الذي يمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتأثر كثيرا بالجائحة.
وتعتزم البلاد إلغاء شرط وضع كمامات في الخارج، خلال النصف الأول من تموز/يوليو، وفقا للعديد من المسؤولين في الحكومة.


وأعطيت في إيطاليا حتى الآن أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد. وتم تطعيم نحو 15 مليون شخص، أي أكثر من 27 بالمئة من السكان فوق سن 12 عاما، حسب وزارة الصحة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dominica-1

أشهر الاماكن السياحية في شواطئ دومينيكا

858605_0

جيبوتي: مستعدون لاستقبال السياح الروس هذا العام

1_705

أجمل المدن العربية للسياحة من حيث الطبيعة

121-193246-surfing-palces-countries_700x400

أشهر مواقع ركوب الأمواج في العالم

ألمانيا

ألمانيا تسمح بدخول المسافرين شرط الحصول على اللقاح

emarat-news_2021-06-16_11-58-20_205502

استئناف الرحلات بين دمشق ودبي والشارقة في الإمارات

أخبار متعلقة
young-female-friends-in-sunglasses-holding-passpor-k8bx3wq_copy

اخطاء تجنب الوقوع بها أثناء السفر