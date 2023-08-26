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السبت، 26-08-2023 10:10 ص

ابتداءً من الشهر المقبل .. طلب غريب من شركة طيران عالمية للراكب قبل الصعود الى الطائرة !

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الوكيل الإخباري- إذا كنت من المسافرين على متن الخطوط الجوية الكورية الجنوبية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فقد يُطلب منك اتخاذ خطوة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، وهي "قياس وزنك"!

فبحسب ما أعلنت عنه شركة الطيران، سيؤثر البرنامج على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في الفترة من 28 آب حتى 3 أيلول ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 أيلول.

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وذكرت صحيفة "كوريا جونج أنج ديلي"، أنه سيتم وزن كل من الركاب والأمتعة، ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد.


كما القيام بوزن الركاب أمام البوابات وقبل الصعود إلى الطائرة، حسبما ذكرت الصحيفة.


يُذكر أن شركات الطيران تلتزم بحساب الوزن القياسي للركاب كل خمس سنوات أو عندما تقتضي الظروف ذلك، وفقا لإجراءات التحكم في وزن الطائرة وتوازنها التي حددتها كوريا الجنوبية.


ويلعب ذلك الإجراء دورا في "تحديد توزيع وزن الطائرة وتعزيز سلامة الطيران"

في حين تساعد تلك البيانات شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن "احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة".

 

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