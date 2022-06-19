ابرز الاماكن السياحية في جزر القمر

الوكيل الإخباري - جزر القمر من أجمل البلدان التي تقع على الساحل الشرقي لقارة إفريقيا، وغالباً يغفل السائحون هذا البلد الصغير، فهو موطن لشواطئ رائعة ومياه صافية وغابات مُذهلة، بجانب الأنشطة التي يمكنكِ التمتع بها، مثل: الغوص والغطس والرحلات، واستكشاف المجتمعات المختلفة.

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وتعد جزر القمر خياراً ممتازاً للمسافرين الذين يرغبون في زيارة بلد جديد، كما أن المواطنين ودودون ومرحبون، وهناك الكثير لرؤيته والقيام به.. في هذا التقرير، سوف نرصد أفضل الأماكن التي عليكِ زيارتها في جزر القمر، وأهم النصائح للوجود بأمان في ذلك البلد.

أفضل أماكن لاكتشافها في جزر القمر:



1 . موهيلي

موهيلي هي أصغر جزر القمر وأكثرها روعة، ويوجد عدد قليل جداً من السكان على الجزيرة، وبفضل هذا هي غير مُطورة إلى حد كبير وبرية تماماً، وستجدين بها الحديقة الوطنية الوحيدة في البلاد، وسوف يستمتع عشاق الطبيعة بزيارة الجزر الصخرية المنتشرة في الجزيرة.



2 . فومبوني

أكبر مدينة في موهيلي هي فومبوني، وهي مكان صغير هادئ ومتواضع، وهناك شارع رئيسي مجهول عبر المدينة، وسوق ورصيف مراكب صغيرة تستحق الزيارة.



ويميل السكان المحليون في فومبوني إلى أن يكونوا أكثر تحفظاً من جيرانهم في أنجوان، والقمر الكبرى، لكنهم سيرحبون بكِ بكل تأكيد.



3 . أنجوان

يسميها السكان المحليون "Ndzouani"، وهذه الجزيرة القمرية تعرف بـ"لؤلؤة جزر القمر"، بسبب خصائصها في "روبنسون كروزو"، فإذا كنتِ تريدين البقاء بعيداً عن الضوضاء والمناطق السياحية، فابقي في أنجوان.

وستجدين في هذه الجزيرة المزارع العربية القديمة، ورائحة القرنفل، والإيلنغ يلنغ، في كل نسيم، كما ستجدين السكان المحليين يعملون بجد، ويفخرون بشدة بجزيرتهم الصغيرة.



4 . القمر الكبرى

تعد القمر الكبرى، التي يبلغ طولها 60 كم، وعرضها 20 كم، أكبر جزر القمر، وهي أيضاً الأكثر تطوراً، نظراً لأنها أكثر المدن شهرة، وأثناء سفركِ للجزيرة، ستجدين الحمم البركانية الصلبة المظلمة والمثيرة للاهتمام، والشواطئ الرملية البيضاء المتباينة ومناظر طبيعية خلابة بشكل مذهل.

زهرة الخليج