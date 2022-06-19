الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: وفاة و2103 إصابة بجدري القرود حول العالم

مهرجان جرش ينطلق ب ٢٨ تموز وتامر حسني وعاصي الحلاني أبرز المشاركين

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار

بحث إمكانية استقدام عاملات منازل من بورما

التنمية: الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة لرعاية الأطفال

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر في زيارة عمل

التعامل مع 151 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

3 دول عربية الأكثر حرارة في العالم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

الأحد، 19-06-2022 10:40 ص

ابرز الاماكن السياحية في جزر القمر

تكلفة_السياحة_في_جزر_القمر


الوكيل الإخباري - جزر القمر من أجمل البلدان التي تقع على الساحل الشرقي لقارة إفريقيا، وغالباً يغفل السائحون هذا البلد الصغير، فهو موطن لشواطئ رائعة ومياه صافية وغابات مُذهلة، بجانب الأنشطة التي يمكنكِ التمتع بها، مثل: الغوص والغطس والرحلات، واستكشاف المجتمعات المختلفة.

اضافة اعلان


وتعد جزر القمر خياراً ممتازاً للمسافرين الذين يرغبون في زيارة بلد جديد، كما أن المواطنين ودودون ومرحبون، وهناك الكثير لرؤيته والقيام به.. في هذا التقرير، سوف نرصد أفضل الأماكن التي عليكِ زيارتها في جزر القمر، وأهم النصائح للوجود بأمان في ذلك البلد.

 

أفضل أماكن لاكتشافها في جزر القمر:


1 . موهيلي
موهيلي هي أصغر جزر القمر وأكثرها روعة، ويوجد عدد قليل جداً من السكان على الجزيرة، وبفضل هذا هي غير مُطورة إلى حد كبير وبرية تماماً، وستجدين بها الحديقة الوطنية الوحيدة في البلاد، وسوف يستمتع عشاق الطبيعة بزيارة الجزر الصخرية المنتشرة في الجزيرة.


2 . فومبوني
أكبر مدينة في موهيلي هي فومبوني، وهي مكان صغير هادئ ومتواضع، وهناك شارع رئيسي مجهول عبر المدينة، وسوق ورصيف مراكب صغيرة تستحق الزيارة.


ويميل السكان المحليون في فومبوني إلى أن يكونوا أكثر تحفظاً من جيرانهم في أنجوان، والقمر الكبرى، لكنهم سيرحبون بكِ بكل تأكيد.


3 . أنجوان
يسميها السكان المحليون "Ndzouani"، وهذه الجزيرة القمرية تعرف بـ"لؤلؤة جزر القمر"، بسبب خصائصها في "روبنسون كروزو"، فإذا كنتِ تريدين البقاء بعيداً عن الضوضاء والمناطق السياحية، فابقي في أنجوان.
وستجدين في هذه الجزيرة المزارع العربية القديمة، ورائحة القرنفل، والإيلنغ يلنغ، في كل نسيم، كما ستجدين السكان المحليين يعملون بجد، ويفخرون بشدة بجزيرتهم الصغيرة.


4 . القمر الكبرى
تعد القمر الكبرى، التي يبلغ طولها 60 كم، وعرضها 20 كم، أكبر جزر القمر، وهي أيضاً الأكثر تطوراً، نظراً لأنها أكثر المدن شهرة، وأثناء سفركِ للجزيرة، ستجدين الحمم البركانية الصلبة المظلمة والمثيرة للاهتمام، والشواطئ الرملية البيضاء المتباينة ومناظر طبيعية خلابة بشكل مذهل. 

 

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10175501-976108303

نصائح عليك معرفتها قبل زيارة أبرز الوجهات السياحية

5e170f4c4236041d623f30c3

كيف أحصل على تذكرة طيران رخيصة ؟

2019111317264831ML

أفضل المناطق السياحية في باريس

4f63b34f-4c12-4c8e-bb96-4ba455e9e394

بريطانيا: قصور ملكية تتحول لوجهات سياحية

3

وادي أدفنتشر.. تجربة ساحرة وأجواء مشوقة في أبوظبي

122823

أبرز العادات السيئة أثناء الرحلات السياحية وكيفية تجنبها