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اتبع هذه النصائح للحد من ضغوطات ومتاعب السفر

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الوكيل الإخباري - يمكن للسفر أن يرهق المسافر، علماً الشعور بالإجهاد يزداد من التعبئة إلى التنقل في المطار وأخيراً الوصول إلى مكان الإقامة، يقول علماء النفس أنه يمكنك تقليل التوتر عن طريق تحضير نفسك قبل الرحلة.

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نصائح للحد من ضغوطات ومتاعب السفر : 

 

خطط لرحلتك
حاول أن تجد روتيناً مريحاً. خطط مسبقاً حتى تتمكن من التعامل مع أي شيء غير متوقع يحدث على طول الطريق. إشارة إلى أنه حتى التخطيط للأشياء الصغيرة يمكن أن يخفف من القلق، حدد موعداً نهائياً لجدولة الرحلة، واعمل على خط سير الرحلة، وحزم حقائبك.

 

استمتع بوقت فراغك
تعد المطارات من أكثر الأماكن المرهقة في العالم، قد تكون مهمة شاقة ، لكن حاول ألا تدع تلك البيئة المزدحمة تسيطر على رحلتك.
في مرحلة ما، سيتعين عليك التحقق لمعرفة ما إذا كانت رحلتك قد تأخرت أو ترد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، إلى جانب تلك المهام المطلوبة، خصص وقتاً مماثلاً لبعض الأنشطة المهدئة، استمتع بوقتك من خلال الاستماع إلى بعض الموسيقى أو قراءة كتاب. 

 

امنح نفسك وقتاً إضافياً قبل الرحلة وبعدها
يجب أن تتأكد من الوصول إلى المطار قبل ساعتين على الأقل من مغادرة طائرتك، في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف التقليل من الشعور بالقلق والتوتر.
من المفضل الحصول على قسط كاف من النوم والراحة قبل الرحلة، مما يقلل من حدة التوتر الذي يتعرض له المسافر، وعند الوصول إلى المطار باكراً وبعد الانتهاء من اتمام جميع الاجراءات المطلوبة، يمكن الاسترخاء في أحد صالات الانتظار وشرب فنجان من الشاي قبل الرحلة.

 

المصدر - سيدتي 

 


 




 

 


 

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