اجمل شواطىء الكاريبي - صور

الوكيل الإخباري - المياه الفيروزية الشفافة وأشجار النخيل المتلألئة والاسترخاء، كلها عوامل جذب إلى منطقة البحر الكاريبي، حيث تشتهر جزر، مثل: جزر الباهاما، وتركس وكايكوس ، وأنتيغوا، وأنغيلا، بامتدادها الساحر من الساحل، لكن للجزر الأخرى نسختها الخاصة من الشاطئ المثالي من الرمال البيضاء المتلألئة والبحر الأزرق والأدغال المورقة والشعاب المرجانية، سيجد السائح امتدادًا مثاليًّا من الرمال للاستجمام على أحد أفضل الشواطئ في منطقة البحر الكاريبي.

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"جريس باي"





يعد "جريس باي" في جزيرة "بروفيدنسياليس"، أحد المعالم السياحية البارزة في "جزر تركس وكايكوس"، فهناك تمتزج الرمال البيضاء المتلألئة والناعمة مثل الطحين، مع المياه الصافية، في ظلال زرقاء تخطف الأنفاس لثمانية كيلومترات، كما تلمع الشعاب المرجانية في الأعماق.

"سيفن مايل بيتش"





تعد المياه الفيروزية والرمال البيضاء ونخيل جوز الهند من أهم ميزات هذا الشاطئ الشهير في "جزر كايمان"، تبلغ مساحته نحو ستة أميال، مع موقع كبير تشغله الرمال الناعمة.

شمالًا، يمكن للهروب من حشود السفن السياحية، والاسترخاء تحت سعف النخيل، والمتعة بهدير الموج الذي يغسل الشاطئ، "سيفن مايل بيتش" هو أيضًا أحد أفضل الشواطئ الصالحة للسباحة في منطقة البحر الكاريبي.

شاطئ الرمال الوردية







كما يوحي الاسم، فإن الرمال الناعمة على طول هذا الامتداد الجميل للساحل في جزيرة "هاربور" في جزر الباهاما تكتسب اللون الوردي الناعم الفاتح، يقال إنه أحد أجمل الشواطئ ذات الرمال الوردية في العالم.

ينقضي الوقت هناك في السباحة في البحر والغوص والشمس.

تصطفّ المنتجعات الراقية على الشواطئ هناك، وتقدم كراسي الشاطئ للضيوف.

تعد جزيرة "هاربور" واحدة من أفضل الأماكن التي يجب زيارتها في جزر الباهاما، وأثناء وجودك هناك، يمكنك استئجار عربة غولف، وهي وسيلة النقل المفضلة.

المصدر - سيدتي