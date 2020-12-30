اجمل 8 حدائق في بورصة التركية

الوكيل الإخباري _ تلقب مدينة بورصة التركية ببورصة الخضراء نظراً لكثرة المساحات الخضراء فيها ، حيث تضم الكثير من الحدائق الرائعة ، وهي من أجمل المدن السياحية في تركيا. في هذا التقرير نستعرض لكم افضل حدائق بورصة التي تشكل وجهة مميزة للنزهات العائلية وللسائحين ايضاً .

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حديقة أولوداغ الوطنية

تقع حديقة أولوداغ الوطنية على بعد حوالي 36 كم جنوب مدينة بورصة، وتعتبر من أهم الاماكن السياحية في تركيا، وفي بورصة بشكل خاص.



حديقة أولوداغ هي حديقة وطنية تستقبل أكثر من مليون سائح طوال العام بالأنشطة الممتعة، وتعتبر من أهم أماكن الجذب في بورصة في الشتاء، حيث يوجد بها منطقة جبل أولوداغ، أعلى جبل في منطقة مرمرة بارتفاع 2543 م، والذي يعتبر من أهم مراكز الرياضات الشتوية في تركيا؛ كالتزلج على الجليد وغيرها.

حديقة حيوانات بورصة

تم افتتاحها عام 1998م، بجوار حديقة بوتانيك، وتحتوي على أكثر من 700 نوعاً من الطيور، والحيوانات من كافة أنحاء العالم، أبرزها الحيوانات الأفريقية التي أقامت لها بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية وسط السافانا الأفريقية، كما يوجد بها حديقة حيوان مصغرة للأطفال، والعديد من مستعمرات الطيور المائية.



تعتبر حديقة حيوانات بورصة من أنسب أماكن السياحة في بورصة للعوائل حيث تضم الحديقة على مطعم ومقهى، لتناول بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات خلال جولتك أنت وأسرتك داخل الحديقة.



الحديقة الثقافية ريزات رويال

من أهم الحدائق الموجودة في مدينة بورصة التركية، حيث تعتبر المتنفس الطبيعي للسكان المحليين، والسياح على السواء. تمتد الحديقة الثقافية ريزات رويال على مساحة 40 هكتاراً، من المروج الخضراء، والمسارات الخاصة بالتريض وركوب الدراجات.



كما يوجد بها العديد من أماكن الاسترخاء تحت مظلات الشمس، وبجانب النوافير، والتماثيل، كذلك يوجد في الحديقة ملاهي، وملاعب خاصة بالأطفال؛ لذلك تعتبر الحديقة من أهم وجهات السياحة في بورصة للعوائل.





حديقة هدافنديجار (محرابلي)

تعد حديقة هدافنديجار واحدة من أكبر الحدائق في بورصة التركية. تمتاز الحديقة بعدة أمور جعلتها وجهة سياحية رائعة، أبرزها موقعها القريب من أهم الأماكن الحيوية في مدينة بورصة، حيث تقع في منطقة أودونلوك في مقاطعة نيلوفير، وبالتحديد في مقابل جامع محرابلي الشهير، بالقرب من مجمع كارفور للتسوق، وملعب نادي بورصة سبور، ومجمع ماركة للتسوق، وفندق الشيراتون.



حديقة هدافنديجار زاخرة بأجمل المناظر الطبيعية، الناتجة عن المزج الرائع بين المساحات خضراء ونهر نيلوفير الذي يمر بمنتصفها. يوجد بالحديقة كذلك ملاعب ومسارات للتريض، وبحيرة صناعية تتوزع حولها المقاهي.

الحديقة النباتية في بورصة

يطلق عليها كذلك حديقة الزهور، وتعد أكبر حدائق مدينة بورصة التركية، وتسر الناظرين إلى جمالها، بغناها بالأشجار والزهور الزاهية الألوان. الحديقة النباتية ببورصة مقسمة إلى عدة أنماط للحدائق العالمية، فهناك الحديقة الانجليزية، والفرنسية، واليابانية، بالإضافة إلى حديقة الورود.

ميرينوس بارك

تمتاز الحديقة بموقعها الحيوي وسط مدينة بورصة، فهي مستودع الأكسجين للمدينة؛ لما تزخر به من مساحات خضراء شاسعة، وأعداد هائلة من الأشجار، فهي ثاني أكبر حديقة بمدينة بورصة.

حديقة الثقافة

تحتوي حديقة الثقافة في بورصة على العديد من المطاعم، والكافيهات، وأماكن للجلوس مع طاولات، بالإضافة إلى مسرح مكشوف يتسع لأكثر من 5 آلاف متفرج. يوجد إلى جانبها واحدة من أكبر مدن الملاهي في بورصة وهي لونا بارك بورصة.



حديقة جاذبه

تعتبر حديقة جاذبه وجهة مميزة للنزهة العائلية في مدينة بورصة فهي عبارة عن حديقة تضم مرافق متنوعة للترفيه حيث تحوي حوض للاسماك المتنوعة وبرك خاصة لصيد الاسماك بالاضافة الى مناطق عديدة للتنزه كما يتواجد فيها مقاهي ومطاعم تقدم اطباق السمك الطازجة.



توفر حديقة جاذبة في بورصة تركيا منطقة خاصة بالالعاب الترفيهية للاطفال يمكن اصطحاب اطفالكم اليها حيث تضم العديد من الالعاب التي تناسبهم وتوفر لهم قضاء اوقات مليئة بالمرح والتسلية.



المصدر : traveltalez











































