احتياطات ضرورية عند السفر جوًا للحماية من العدوى

الوكيل الإخباري - يترتب على المسافر الالتزام ببعض الاحتياطات الهامة قبل وبعد موعد السفر وخلال فترة الرحلة، منعاً من الإصابة بأي عدوى خلال فترة الرحلة السياحية.





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الحصول على اللقاح



يفضل الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، إذا كان اللقاح يتطلب جرعتين فمن الممكن الانتظار أسبوعين بعد الحصول على جرعة اللقاح الثانية للسفر، وإذا كان اللقاح يتطلب جرعة واحدة يفضل الانتظار أسبوعين بعد الحصول على اللقاح للسفر، وذلك لأن الجسم يستغرق وقتًا لبناء الحماية بعد أي تطعيم.

ارتداء القناع الطبي

يجب على كل مسافر ارتداء قناع طبي للوجه على متن الطائرات، والحافلات، والقطارات وغيرها من وسائل النقل العام، حتى إذا تلقى المسافر التطعيم بالكامل، فضلًا عن ذلك أن يكون القناع مناسبًا بشكل مريح ويعمل على تغطية الفم والأنف، بالإضافة إلى ارتداء القناع الطبي في الداخل والخارج في المناطق المزدحمة أو عند الاتصال بأشخاص غير ملقحين.

تجنب لمس الأشياء

ينصح بعدم لمس أي سطح عام، كالمقابض وأكشاك أجهزة الصراف الآلي، ومقابض السلالم المتحركة والأجهزة، وفي حال اللمس يجب التعقيم بسرعة بالمطهر.



الحفاظ على المسافة الاجتماعية

من المهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومحاولة اختيار الأساليب التكنولوجية لإكمال الإجراءات، ويتضمن ذلك الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة من آلة وإتباع بروتوكولات مسافة ستة أقدام من الموظفين وغيرهم من المسافرين.

اختيار مكان بجانب النافذة

يفضل الجلوس على المقعد الذي يتواجد بجوار النافذة على متن الطائرة، وذلك من أجل الابتعاد عن الجراثيم، وينصح بالبقاء على حالة الجلوس طوال فترة الرحلة.

تعقيم المقعد وجميع ما حوله

يمكن مسح سطح المقعد والذراع والنافذة جيدًا باستعمال المناديل المعقمة، حيث أن تعقيم كل شيء حول المسافر يكون له دورًا مساهمًا في الحماية من انتقال الجراثيم المسببة للعدوى.



تفادي السفر في حالة المرض

عند الإصابة بمرض يجب البقاء في المنزل، حتى لا تزداد الحالة سوءًا وقد يكون ذلك سببًا في انتشار الفيروس أو المرض بين المحيطين نتيجة للعدوى.

المصدر- سيدتي